Bakan Uraloğlu: “Konya’yı ulaşımın başkenti yapmak için çalışıyoruz”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu yanında düzenlenen temel atma programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün, birinci etabının geçen yıl Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını anımsatarak, “Bakanlık olarak ikinci etabını inşa edeceğiz. Konya’da mevcuttaki 27 kilometre raylı sistem hattının 48 kilometreye çıkmasını, bu iki proje vasıtasıyla görmüş bulunacağız. İhalemiz kapsamında toplamda tek hat üzerinden düşünecek olursak 28 bin 264 metre ana hat, 6 bin 700 metre depo hattı olmak üzere toplam 35 bin metre ray hattı döşeyeceğiz” dedi.

“Her alanda şehrimizi dünya standartlarına taşımak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasının başında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diledi.

Konya’nın ulaşım tarihi açısından en önemli yatırımlardan biri olan Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etabının temelini attıklarını kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda her alanda şehrimizi dünya standartlarına taşımak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılında inci gibi parlayan bir Konya hedefimize ulaşmak için özellikle ulaşımda çok büyük adımlar atıyoruz” diye konuştu.

“Modern, konforlu ve çevreci ulaşımın en güzel örneklerinden biri olacak”

Konya’yı demir ağlarla donattıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bu anlayışımızın en somut örneklerinden biri olan Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızda önemli bir eşiğe daha ulaşmış olduk. Bu hattın ilk etabının yapımına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öz kaynaklarla devam ediyoruz. Şehir Hastanesi’nden başlayıp, Yeni Sanayi Sitesi’ne kadar uzanacak ilk etap; modern, konforlu ve çevreci ulaşımın en güzel örneklerinden biri olacak. 11,2 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak birinci etap hattımız; güncel bedelle yaklaşık 1 milyar 596 milyon liraya mal olacak” ifadelerini kullandı.

“Günlük 60 bin yolcunun taşınmasını hedefliyoruz”

Başkan Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etap çalışmalarının başlangıcını yaptıklarını belirterek, “Yer teslimi yapılan bu ikinci etapta; 10 kilometre tramvay hattı, 10 istasyon, 2 yeni köprülü kavşak ve 2 revize edilecek köprülü kavşak bulunacak. Ayrıca bu proje kapsamında 3 yeni yaya üst geçidi inşa edilecek. İkinci etap; Aslım Caddesi’nden başlayıp TÜMOSAN Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi Yeni Stadyum alanına kadar olan kısmı kapsayacak. İnşallah 2027 yılında planlıyoruz ama Sayın Bakanımızın bu konuda diyeceğine tabiyiz. Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattımız 10 milyar 870 milyon lira toplam maliyetle 21.2 kilometre uzunluğa, 21 istasyona sahip olacak. Başlangıç yılı itibariyle günlük 60 bin yolcunun taşınmasını hedefliyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

3 projede 60 km yeni raylı sistem hattı

TCDD ile birlikte yürütülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesi’nin de tüm hızıyla devam ettiğini anımsatan Başkan Altay, yine Konya'nın üçüncü tramvay güzergâhı olacak Barış Caddesi Tramvay Hattı için de belediye olarak çalışmalara bu yıl sonunda başlayacaklarını dile getirdi.

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Böylece; KONYARAY, Stadyum-Şehir Hastanesi ve Barış Caddesi Tramvayı ile birlikte toplam 60 kilometrelik bir raylı sistem hattına daha şehrimiz kavuşmuş olacak. Şu anda Konya’da kullanılan raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 27 kilometre olduğunu düşündüğümüzde, şu anda yapmakta olduğumuz işin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha hatırlamış oluruz.”

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Tüm bu yatırımlar ve Konya’ya verdiği değer için Konyalılar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, “Yine Sayın Bakanımıza, ki ne zaman kapısını çalsak, Konya’yla ilgili bir talepte bulunsak bu işlerde olduğu gibi en büyük desteği yanımızda hissettik, tekrar teşekkür ediyorum. Konya’nın ulaşım işlerini birlikte çalıştığımız Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet beye, AYGM Genel Müdürümüz Yalçın beye, TCDD Genel Müdürümüz Veysi beye, değerli hemşehrimiz bakan yardımcımıza ve onların tüm ekiplerine teşekkür ediyorum. Yerel yönetim ve merkezi idarenin en iyi çalışma örneklerinden birisini Konya’da birlikte sergiliyoruz. İnşallah sizlerle ve ekinizle Konya’yı 130-140 kilometrelik bir raylı sisteme ulaştırarak Konya’nın Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’mize verdiği desteğin bir göstergesi olarak Konya’yı demir ağlarla donatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya’nın binlerce yıllık geçmişiyle kadim bir şehir olduğunu anımsatarak, “Konya’mız elini hiçbir zaman üzerimizden çekmeyen hükümetimizin ve çok kıymetli vizyoner yerel yöneticilerimizin üstün gayretleriyle her geçen gün gelişen güçlenen ve güzelleşen bir şehir halini aldı. Temelini atacağımız bu proje de bunların son halkasını teşkil edecek. Bu projede emeği geçen herkese en başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve desteğini hiçbir zaman şehrimizden esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu beyefendiye şehrim adına bir kez daha saygılarımı sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Konya ulaşımı açısından önemli bir dönüm noktası”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de Başkan Altay’ın Konya belediyecilik geleneğine çok önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yaparak, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Meram, Selçuklu ve Karatay Belediye Başkanlarımızla uyumlu bir şekilde çok güzel hizmetler yapıyor. Özellikle kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. AK Parti belediyeciliğine aynı zamanda örneklik oluşturuyorlar, o nedenle de yine şükranlarımı arz ediyorum. Bugün burada güzel bir birliktelik var. Konya raylı sistemi açısından, Konya ulaşımı açısından önemli bir dönüm noktasında bu eserle birlikte bulunmaktayız. Şu anda birlikte bulunduğumuz tüm arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, genel müdürlerimize, muhtarlarımıza, AK Parti ve MHP İl Başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu büyük proje bölgesel kalkınma stratejilerimize ivme kazandırmıştır”

Konya Valisi İbrahim Akın, “Konya, tarih ile olduğu kadar istikrarlı şehircilik anlayışı ve çağdaş ulaşım vizyonuyla da örnek ve öncü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı’nın ikinci etabı bu ilerlemenin önemli bir parçası. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteği ve Büyükşehir Belediyemizin kararlı çalışmaları ile hayata geçirilen bu büyük proje bölgesel kalkınma stratejilerimize ivme kazandırmış, aynı zamanda ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunma yolunda da son derece kıymetli bir gelişme olmuştur. Bizler yerel yönetimlerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla Konya olarak tarihimizden ve köklü medeniyetimizden aldığımız ilhamla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sine katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Konya’nın kent içi ulaşımına nefes olacak bir eseri daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise, öncelikle Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyetleri sonucunda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğleden önce Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temel atma merasimini yaparak Konya’nın ilçeler arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek bir başka önemli adımı da attıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı ile Konya’nın kent içi ulaşımına nefes olacak, şehir hayatına hız ve konfor katacak önemli bir eseri daha hayata geçirmenin gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Büyükşehir Belediyemizle birlikte Konya’nın gücüne güç katmaya devam ediyoruz”

Konya’nın sadece Anadolu’nun değil, dünyanın gönül merkezlerinden birisi olduğunu, bakanlık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu kadim şehre yakışır projelerle Konya’nın sesine ses, gücüne güç katmaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bakanlık olarak 2002 yılından bu yana 23 yıllık dönemde Konya’nın ulaştırma ve iletişim altyapısına 151 milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1.289 kilometreye, bütümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 97 kilometreden 1.300 kilometreye çıkardık. Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksında en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki çift tüplü Demir Kapı Tüneli’ni hizmete açtık. Eğiste-Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsolunu yine Konya’da inşa ettik. İnşallah önümüzdeki yıla kalmadan Alacabel Tüneli’ni de bitiyoruz” dedi.

“KONYARAY Banliyö Hattıyla trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız”

Konya’nın demir yolu ağının daha da güçlenmesi için çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren hatlarını hizmete açtık. An itibariyle 100 milyon yolcuyu hızlı trende seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşehrilerimiz çok şükür. ‘Bunlara ne gerek vardı’ diyenler bunların vatandaşımızda karşılık bulduğunu görünce şimdi ‘o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydınız’ diyorlar. Her halükarda eleştirecek bir şey buluyorlar. Buyurun siz de hizmet edin biz de size teşekkür edelim. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya’yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. Bildiğiniz üzere KONYARAY Projesi’ni de başlattık. Toplamda 43 kilometre uzunluğundaki projemizle Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB’ler ve sanayi alanları, havalimanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı Mahallesi arasında hem hızlı hem ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz. Banliyö sistemi inşallah sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. İlk etaptaki yapım çalışmalarımız yüzde 60 seviyesinde. 6 kilometrelik ikinci etap olan Konya Gar-Yaylapınar kesiminin proje ve keşif çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kesimi de inşallah 2026 yılında yatırım programına alarak ihalesini yapacağız.”

“Yeni projelerle bu kadim şehri ulaşımın başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya’da Alaaddin-Kampüs ve Alaaddin-Adliye tramvay hatlarının yıllardır hizmette olduğunu ve iki hattın toplam uzunluğunun 27 kilometre olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, “Ama Konya’nın tarih, kültür, sanayi ve eğitim imkanlarıyla hızla büyüyen şehir yapısından dolayı daha fazla kent içi raylı sistemlerine de ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte Konya’mızın kent içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni projelerle bu kadim şehri ulaşımın başkenti yapmak için hep beraber durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz Barış Caddesi ve Şehir Hastanesi-Stadyum birinci etap tramvay hatları olmak üzere toplam uzunluğu 26,7 kilometre olan iki ayrı hatta çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık olarak biz de 21 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin hafif raylı sistem hattı, 8 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem Hattı, 19,4 kilometrelik Fetih Caddesi- Ahmet Özcan Caddesi tramvay hattı ve yine ilk etabı Büyükşehir Belediyemizce yapılan Şehir Hastanesi-Stadyum tramvay hattının 9,7 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı olmak üzere bakanlık olarak Konya’ya 58,1 kilometre uzunluğunda dört raylı sistem hattını Konya’ya kazandırmayı planlıyoruz. Şu anda Konya’nın kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek modern ve konforlu bir ulaşım ağıyla şehir hayatına değer katacak Şehir Hastanesi-Stadyum hattı tramvay hattı ikinci etabının yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yeni tramvay hattı birçok hatla entegre olacak

Temeli atılacak hatla ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu şunları söyledi: “Konya’da yolcu hareketliliğinin en yoğun olduğu otogar ve stadyum bölgelerine hizmet verecek projemizde 10 istasyon bulunacak. Büyükşehir Belediyemizce yapımı süren birinci etap tramvay hattının devamı niteliğinde olan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının ikinci etabı, otogarda mevcut Konya tramvayı ile Aksaray Köprülü Kavşağı’nda KONYARAY Banliyö hattı ile Şehir Hastanesi’nde Alaaddin-Adliye hattı ile stadyumda Barış Caddesi Tramvay Hattı ile entegre olacak. Bu entegrasyonlar sayesinde Konya’nın dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak, vatandaşlarımızın günlük hayatı kolaylaşacak ve şehrimizin modern yüzü daha da gelişecek ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırarak Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak, aynı zamanda otogar ve stadyum gibi yüksek yolcu hareketliliğine sahip bölgelere kesintisiz bir ulaşım imkanı sunacak. Konya şehir merkezini ring şeklinde saran Fetih Caddesi Tramvay Hattı ile de mevcut ve planlanan tüm raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlayarak Konya raylı sistem ağının en efektif biçimde hizmet vermesini de sağlamış olacağız.”

Konya, İstanbul’dan sonra en uzun hatta sahip şehir olacak

Şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık tarafından yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya’nın kent içi raylı sistem ağını 27 kilometreden alıp tam olarak 134 kilometreye yükseltmiş olacaklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Bu da şu anda İstanbul’dan sonra en uzun hat olacak. Ankara daha gerilerde, elbette orada bakanlık olarak yaptıklarımız var ama şu bizim Büyükşehir’le beraber yaptığımız iş birliği ve güç birliği dilerim herkese örnek olur da memleketimize daha güzel işler yaparız. Hem temelini attığımız hem devam eden projeler yerel yönetimlerle merkezi hükümetin uyum içerisinde çalıştığının çok güzel bir örneğidir. Konya’mızın güçlü geleceğine atılan bu anlamlı projede Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, yine bakanlığımızın bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Konya’nın projelerini takip eden değerli milletvekillerimize, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etabının temeli dualarla atıldı.