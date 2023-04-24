Bakan Varank: “Bursa’yı doğru okuyarak Avrupa’nın üretim merkezi yapabiliriz”

EKONOMİ (BURSA) - MÜSİAD Evi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, Bursa’nın yüksek potansiyelli bir şehir olduğuna vurgu yaparak Bursa’nın sanayi altyapısı, üretimi, turizm potansiyeli, tarımdaki becerileri, lojistik yatırımları ile çok farklı bir noktaya geldiğini söyledi. Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan Bursa’nın ekonomik anlamda Türkiye’ye katkılar sağlayan bir şehir olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, “Bu şehir, doğu noktalara müdahale ederseniz, doğru noktalardaki potansiyelleri açığa çıkarırsanız çok daha ileri noktalara taşıyabileceğiniz bir şehir. Birçok yatırımlar yaptık, birçok projenin önünü açtık. İnşallah çok daha odaklı bir şekilde önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Türkiye’nin otomobili projesi Gemlik’te hayat buldu. Dünyada ses getiren bir proje oldu bu. Bursa’nın kabiliyetleri sayesinde bu kadar hızlı netice alabildik ve hamdolsun bu proje binlerce hemşehrimize istihdam sağlıyor, çok önemli bir katma değer oluşturuyor” dedi.

Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temelinin Gemlik’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını hatırlatan Mustafa Varank, “Bu tesisimizde yalnızca batarya üretimi yapılmayacak, son teknolojilerle yeni bataryalar geliştirilip bölgesine pazarlayacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunu da Bursamıza kazandırıyoruz. Bu şehrin potansiyeli bu yatırımın da üstesinden gelmek için yeterli. Bu karalılıkla devam edersek Bursamızı belki de Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olarak görebileceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD üyeleri ve davetliler, MÜSİAD Evi önüne getirilen Togg ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.