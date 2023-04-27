Bakan Varank: “Siro ile Bursa sanayisinde sıçrama yaşatacağız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak deprem bölgesinde yaptıkları faaliyetlerden bahsettikten sonra şehirdeki sanayi alanlarının üretim iştahına yetmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yerlileştirme ve millileştirme hamlesinin başkalarının ürettiği teknolojiyi tedarik eden değil, kendi yüksek milli teknolojisini geliştiren bir Türkiye idealini ortaya çıkardığını belirten Burkay, “Başta ülkemizin hayallerini süsleyen ve Bursamızda gerçeğe dönüşen yerli ve milli otomobilimiz Togg olmak üzere, yine enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Gemlik’te kurulan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü de hücre üretme ve yetkinliği ile sektörlerimizin dönüşümünde stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

"25 milyar doları aşamıyoruz"

Bursa’nın son yıllarda hizmete açılan ulaşım projeleri sayesinde de küresel ticaret ağında artık çok daha güçlü bir çekim merkezi olduğunu belirten Burkay, “Bursa, son 4-5 yıldan bu yana 25 milyar dolarlık dış ticaret barajını aşmakta zorlanan bir kenttir. Bunun temel nedeni ise planlı sanayi alanlarımızın yetersizliğidir. Rekabet içinde olduğumuz şehirler aldıkları sanayi yatırımlarıyla Bursa’yı 2022 yılında ihracat sıralamasında üçüncülüğe hatta bazı aylarda dördüncülüğe kadar çekti. Bugün gereken adımları atmazsak Bursa, birçok şehrin yaşadığı kaderle baş başa kalacak ve gelecek 10-15 yıl içinde ihracatta belki ilk 10 sıraya bile girmeyi başarı sayacaktır. Sanayinin şehirdeki alanı binde 8 düzeyinde ve şehir içinde kalmış 8 bin üretim yapan işletme var. KOBİ OSB projesi, deprem riskinin en yüksek olduğu kentlerden biri olan Bursa’da, bir taraftan işletmelerimizin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınmasına imkân sağlarken, diğer yandan da kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde işlemesi için en az 15 milyon metrekarelik bir rezerv alan ortaya çıkaracaktır. Gerek konutlarımız gerekse de imalat sanayimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönüşümü için bu alanları da değerlendirme fırsatına kavuşacağız. Bununla birlikte üretim, sanayi ve ticaret üssü Bursa’da, başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulacağı lojistik merkezlerin kurulmasını amaçlıyoruz” dedi.

"Ar-Ge ve inovasyon konusunda da atılım yaşanacak"

Burkay’ın ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Bursa’nın potansiyelinin mevcut yatırımlardan çok daha fazla olduğuna vurgu yaparken, “İktidarımız döneminde Bursa’ya 175 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirip bin proje tamamladık. Bundan sonra da Bursalı bir kardeşiniz olarak devam eden projelerin tamamlanması adına elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Bursa fazlasıyla hizmeti hak ediyor. Ülkenin en çok ihracat yapan şehirlerinden birinden bahsediyoruz ve şehirdeki sanayicimizin de bütün sorunlarını biliyoruz. Togg’un Bursa’mıza kazandırdıklarını en iyi sanayicimiz, otomotiv endüstrisine çalışan tedarikçilerimiz bilir. Siro ile de Bursa sanayimize bir sıçrama yaşatacağız. Bursa için en büyük hayalimiz yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatında aldığı payın artmasıdır. Sürdürülebilir Büyüme için katma değerli üretim şart’ diye konuştu. Bursa’nın Ar-Ge merkezleri konusunda Türkiye’de 4.,tasarım merkezleri konusunda da 3. sırada yer aldığını belirten Varank, ‘Sanayicimizle birlikte Bursa’yı Ar-Ge ve Tasarım merkezleri konusunda daha yukarılara taşıyabiliriz. Togg ve Siro ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon konusunda da atılım yaşanacaktır. Üretimi önceleyecek yatırımlarla ilgili eksikliklerin farkındayız. Bunları hep birlikte ortak akılla çözeceğiz. Mesela sanayicimizin yenilenebilir enerji ile ilgili sorununu çözmek için gereken adımları atıyoruz. Yeni dönemde bu konuda sunacağımız çözümle birlikte sanayicimizin rekabet gücünü artıracağız. Burası Avrupa’nın üretimde örnek gösterdiği şehirlerden olabilir. Çünkü Bursa’nın üretim kültürü var” ifadelerini kullandı.