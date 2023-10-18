Bakanlık deprem bölgesinde tarıma 14 milyar TL bütçe ayırdı

GAZİANTEP

Dünya Gıda Günü'nde gerçekleşen zirve ile deprem bölgesindeki 65 üretici sektör paydaşları ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu. Zirvede ayrıca, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, yerel yönetimler, STK ve kanaat önderlerinin katılımı ile bir de protokol imzalandı. Protokol ile kırsaldaki yerel üretimin geliştirilmesi için güç birliği yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin zirvede yaptığı konuşmada iş yapma modelinden bahsederken konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Gaziantep’te biz birlikte iş yapma modeli oluşturduk. 15 günde bir oda başkanları, şehrin ileri gelenleri ve STK’ların bir araya geldiği toplantılar düzenliyoruz. Önceden ürünlerimiz Avrupa’da başkalarına aitmiş gibi pazarlanıyordu. Bu yönde ilk adımı baklava üzerinden attık. Şu anda 100 coğrafi işaretli ürünü geçtik. Hanımefendinin (Emine Erdoğan) başkanlığında da Anadoludaki coğrafi işaretli ürünler belirlenmeye başlandı. Unesco tarafından gastronomi şehri ilan edilince baktık ki bu işin kaynağı toprak ve güneşten geliyor. Böylece tarım okulu açtık. Toprağımız kıpkırmızıdır, güneşimiz bambaşkadır. Kadın kooperatifleri kurup Ata tohumu üretmeye başladık, tarıma ve üretime katkıda bulunduk. İş birliği modeli oluşturduk. Sözün özüyle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 Coğrafi işaretli ürünümüzü belirledik."

“Bakanlık tarımsal ödeme desteği sağladı”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı konuşmasında zirvenin deprem bölgesindeki tarımsal üretime dikkat çekmek adına önemli olduğunu belirtirken deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için 14 milyar TL'ye yakın tarımsal ödeme desteği sağladıklarını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak göç konusuna değindiği konuşmasında üreticinin kente göçünü engellemek için sağlanan teşviklere değindi. Uçarmak, "Her şeyden önce üretimi sürdürülebilir kılmak elzemdir. Bunu için planlama aşaması şarttır." dedi.

“Gaziantep örnek bir kalkınma metoduna sahip”

Zirvede konuşan İstanbul Valisi Davut Gül Gaziantep’te Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Görev sürem boyunca Gaziantep’te Fatma Şahin Hanım öncülüğünde yapılan çalışmaları yakından takip etme şansım oldu. Özellikle ürünlerin tohumdan başlayarak muhafaza edilmesi, bunun ekiminin sağlanması, çiftçinin desteklenmesi, kadınlar başta olmak üzere kooperatifleşmenin sağlanması, ürünlerin markalaşmasının sağlanması, adeta kendi içinde ekosistemi oluşturmasıyla tam olarak örnek bir kırsal kalkınma metoduna şahitlik ettik. Fatma Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Gördüğüm şey şu; zaman ve emek harcıyorsanız mutlaka başarılı oluyorsunuz. Gaziantep’teki ürünlerin birçok platformda yer alması gastronomi festivalleriyle de bunun katma değerinin artmasına sebep olmuştur." dedi.

Gıda sektörünün ihtiyaçlarını ortaya koymak ve sektörel sorunlara çözüm bulabilmek için düzenlenen zirveye, İstanbul Valisi Davut Gül, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Carrefursa CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Unilever Food Solutions Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, GPD Başkanı Alp Mnder Özpamukçu, Bee’O Genel Müdürü Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı, Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu katıldı.