Bakcycle, yılda 8 bin ton atığı, granüle dönüştürmeyi hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Esnek ambalaj sektöründe 50 yılı aşkın deneyime sahip lider şirketler grubu Bakioğlu Holding tarafından kurulan Bakcycle Geri Dönüşüm, 2023 yılı sonunda aktif olarak faaliyete başladı. Bakcycle Geri Dönüşüm, genellikle belediye ve ambalaj atığı ayıklama tesislerinden temin edilen, tüketim sonrası düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ambalaj atıklarından yüksek saflık ve kalitede, orijinal hammadde muadili granüller üretiyor.

Gelişmiş toplama ve ayıklama sistemlerinde faaliyet gösteren Tomra’nın gelişmiş sensör tabanlı ayıklama makineleriyle donatılan, İzmir, Aliağa’da 20 bin metrekarelik alanda kurulu olan Bakcycle Geri Dönüşüm tesisi, iç pazardan sağladığı LDPE atıkların yılda yaklaşık 8 bin ton en yüksek kalitede LDPE granüle dönüştürülmesini hedefliyor.

Bakcycle Geri Dönüşüm Genel Müdürü Övünç Dirik; “Esnek ambalaj sektöründeki hızlı büyümeye rağmen geri dönüşüm sürecindeki zorluklar nedeniyle geri kazanım oranları, diğer ambalaj ve plastik (özellikle PET veya HDPE) türlerine kıyasla maalesef daha düşük kalıyor. Bu açığı kapatmayı hedefledik ve optik ayıklama, sıcak yıkama, ekstrüzyon süreçlerinde lazer filtreleme ve koku giderme gibi işlemlerin tamamını bünyesinde bulunduran Türkiye’deki ilk tesisi kurmayı başardık. Tomra’nın optik ayıklama sistemleri, girdi atığın içinden istenmeyen fraksiyonların ön ayıklamasının yapılması, atığın türlerine ve renklerine göre ayıklanmasını sağlıyor” diye konuştu.

Tomra, Bakcycle’ın fizibilite çalışmalarından tasarım aşamasına kadar sürecin her adımında aktif rol aldığını söyleyen Tomra Recycling Sorting Bölge Satış Müdürü Oral Çimsöken ise, “Bakcycle Geri Dönüşüm projesi, gelişmiş teknolojilerin esnek ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş içeriğin kullanımını nasıl artırabileceğini gösteren önemli bir girişim. Modern teknolojilerimizi bir araya getirerek, nihai üründeki geri dönüştürülmüş LDPE'nin nihai müşterilerin beklentilerini karşıladığından emin oluyoruz” dedi.