Bakılan "yeşil bina konseptiyle konutta katma değeri artırıyoruz"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de konut sektöründe faaliyet gösteren Bakılan İnşaat, geliştirdiği “thema” konseptiyle yeşil bina odaklı projelere yöneldi. “Bakılan Thema” ve “Thema Huzur” projeleriyle kentin ilk Yes-TR sertifikalı konutlarını inşa etmeye hazırlanan şirket, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında öncü olmayı amaçlıyor. Toplam 48 daireden oluşan projelerden “Bakılan Thema” dört blok, “Thema Huzur” ise sıralı dört blok şeklinde planlandı. Şirket, Bakılan Thema projesini yılsonuna kadar tamamlamayı, diğer projeyi ise tamamlanma aşamasına getirmeyi hedefliyor.

Konutta enerji verimliliğini en üst seviyeye taşıyoruz

EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcisi Ali Baş’a açıklamalarda bulunan Bakılan İnşaat Kurucularından Atakan Bakılan, projelerde temel hedefin düşük enerji tüketimiyle yüksek konfor sağlamak olduğunu belirtti. Bakılan, “Yeşil binadaki ana amacımız en az enerjiyle maksimum verimi elde etmek. Eskişehir’de uzun süren kış koşulları nedeniyle ısınma maliyetleri oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. Biz bu maliyetleri minimize etmek için 20 santim gaz beton ve üzerine 10 santim taş yünü kullanarak toplamda 30 santimlik güçlü bir yalıtım oluşturuyoruz. Ayrıca argon gazlı yüksek yalıtım özellikli cam sistemleriyle ısı kaybını ciddi şekilde azaltıyoruz. Tüm bu uygulamalarla minimum ısınma maliyetiyle maksimum verim sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Projelerde güneş enerji sistemlerinin de önemli bir yer tuttuğunu aktaran Bakılan, dört bloğun tamamının çatısına kurulacak güneş panelleriyle ortak alanların enerji ihtiyacını karşılamayı planladıklarını söyledi.

Thema konseptiyle geliştirdikleri tüm projelerde yeşil bina standartlarını uygulamayı planladıklarının altını çizen Bakılan, projelerinde yağmur suyu depolama sistemleri, su tasarruflu armatürler ve detaylı malzeme izleme süreçleri de uygulandığını sözlerine ekledi. Bakılan, inşaat sürecinde kullanılan tüm malzemelerin kayıt altına alınarak raporlandığını ve sertifikasyon sürecine dahil edildiğini açıkladı.

Yüksek tavan ve konfor odaklı yaşam alanları

Projelerinde 3,5 metre kat yüksekliği, geniş cam yüzeyler ve büyük balkonlar gibi konfor artırıcı unsurların öne çıktığını belirten Atakan Bakılan, her daire için iki araçlık otopark ve elektrikli araç şarj altyapısının da projeye dahil edildiğini dile getirdi. Projelerin uzun vadeli tasarruf ve sürdürülebilir yaşam hedefi taşıdığını kaydeden Bakılan, “Bu projelerde yaşayacak aileler uzun yıllar bu konutları kullanacak. Yüzde 10’luk bir enerji tasarrufu bile yıllar içinde çok ciddi bir ekonomik fayda oluşturur. Her yeni binanın bu standartlara ulaşmasıyla birlikte gelecekte kendi kendine yetebilen konutlar mümkün hale gelecek. Bizim hedefimiz; enerjisini üreten, kaynaklarını verimli kullanan yaşam alanları oluşturmak. Thema konseptiyle bu anlayışı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bakılan İnşaat olarak geliştirdiğimiz bu konseptle ilerleyen dönemde de tüm projelerimizde yeşil bina standartlarını uygulayarak sürdürülebilir konut üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.