Bakioğlu Holding, 2026 bahar döneminde 3 bine yakın öğrenciyle buluştu

Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grubu Şirketleri Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür, Bareks ve Bakcycle, 2026 Bahar Dönemi boyunca gerçekleştirdiği Kampüs Günleri kapsamında genç yeteneklerle bir araya gelmeye devam etti. Kariyer fuarlarından teknik gezilere, ders katılımlarından seminer ve söyleşilere, mülakat simülasyonlarından kariyer buluşmalarına kadar uzanan geniş bir etkinlik yelpazesiyle öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlayan Bakioğlu Holding, dönem boyunca yaklaşık 3.000 öğrenciyle buluştu.

Bahar dönemi boyunca 10 farklı üniversitede gerçekleştirilen 18 etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Bakioğlu Holding çalışanları, iş yaşamına dair deneyimlerini paylaşırken gençlerin kariyer planlamalarına destek olmayı ve sektör hakkında daha yakından bilgi edinmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

Genç yeteneklerle yalnızca işe alım süreçlerinde değil, öğrenme ve gelişim yolculuklarının farklı aşamalarında buluşmayı önemseyen Bakioğlu Holding, üniversite iş birliklerini uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının önemli bir parçası olarak görüyor. Şirket, geleceğin profesyonelleriyle erken dönemde bağ kurarak karşılıklı öğrenme ve gelişim fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

2026 Bahar Dönemi Kampüs Günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurmasına, iş dünyasını yakından tanımasına ve kariyer hedeflerini şekillendirmesine katkı sağladı. Etkinlikler aynı zamanda Bakioğlu Holding’in “Seninle Baki” işveren markasını genç yeteneklerle buluşturduğu önemli temas noktaları arasında yer aldı.

Bakioğlu Holding, genç yeteneklerle yeniden buluşmak üzere 2026 Güz Dönemi Kampüs Günleri’nde üniversite kampüslerinde yerini almaya hazırlanıyor.