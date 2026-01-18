Bakioğlu Holding’den yeni yönetişim modeli

İZMİR / EKONOMİ

Esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Bakioğlu Holding, yeni yönetişim modelini ve buna bağlı olarak oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu yapılanmasını kamuoyuyla paylaştı. Holding, yeni yapı ile değişen sektör dinamiklerine daha hızlı uyum sağlamayı, teknoloji yatırımlarını artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Bugün 15’in üzerinde şirketi, 13 fabrikası ve 2 bin 300’ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren, ihracat odaklı ve dikey entegre yapısıyla öne çıkan Bakioğlu Holding, yarım asrı aşan kurumsal mirasını geleceğe taşımak üzere yönetim yapısında kapsamlı bir dönüşüme gitti. Yeni model kapsamında Yönetim Kurulu’nda gerçekleştirilen bayrak devrinin ardından, Holding’in İcra Kurulu da dört ana grup başkanlığı altında yeniden organize edildi.

Yeni yapı doğrultusunda, grubun temel fonksiyonları İnsan Değerleri ve Kültür, Finans, Strateji–Teknoloji–İş Geliştirme ve Ambalaj Grubu başlıkları altında toplandı. Söz konusu grup başkanları aynı zamanda Bakioğlu Holding İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Grubun insan kaynakları yönetim sistemlerinin kurucusu olan ve 20 yılı aşkın süredir Bakioğlu Holding bünyesinde görev yapan Özgür Güneri, İnsan Değerleri ve Kültür Grup Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.

Finans Grup Başkanlığı görevine ise 30 yılı aşkın sektör deneyimine sahip Ufuk Tezer getirildi. Tezer, yeni dönemde finansal karar alma süreçleri, hazine yönetimi, mali işler ve raporlama fonksiyonlarının entegre biçimde yürütülmesinden sorumlu olacak.

Grubun dijital dönüşüm sürecine liderlik eden Baknet AŞ Genel Müdürü Fatih Güllükaya, Strateji, Teknoloji ve İş Geliştirmeden sorumlu Grup Başkanı olarak atandı.

Bakioğlu Ambalaj Grubu Başkanlığı görevine ise 1996 yılından bu yana Polibak, Bareks ve Bak Ambalaj şirketlerinde çeşitli görevler üstlenen ve 2025 yılı sonuna kadar Bak Ambalaj Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Emin Bozdağ getirildi.

Bozdağ’ın yeni görevine atanmasının ardından, Bak Ambalaj Genel Müdürlük görevine ise 2012 yılından bu yana grup bünyesinde farklı kademelerde görev alan ve son 5 yıldır Operasyonel Mükemmellik Direktörü olarak çalışan Sabahattin Bilgen atandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yapılanmanın, Bakioğlu Holding’in dijital dönüşümünü, teknoloji yatırımlarını ve yenilikçi büyüme projelerini yönlendirmesi hedefleniyor. Yeni yapı ile holdingin ana faaliyet alanı olan esnek ambalaj operasyonlarının, dikey entegrasyon ve stratejik sinerji anlayışıyla tek merkezden yönetilmesi planlanıyor.

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, “Bu dönüşüm; ailemizin, şirketlerimizin ve organizasyonumuzun sürdürülebilirliğini güvence altına almak için verdiğimiz sözün somut bir yansımasıdır. Attığımız her adımda yarınımıza dair sözümüz baki” dedi.