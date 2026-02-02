Bakioğlu'ndan, döngüsel ekonomi odağında entegre başarı

EKONOMİ / İZMİR

Ambalaj sektöründe yarım asırlık geçmişiyle üretim, ihracat ve istihdama önemli katkılar sağlayan Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve Avrupa’ya uzanan operasyon ağıyla büyümesini sürdürüyor.

Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür, Bareks ve Bakcycle şirketleriyle oluşturduğu dikey entegrasyon modeliyle sektörde fark yaratan grup, Türkiye’nin yanı sıra Hollanda ve Almanya merkezli Bak Flexibles BV, P&B Flexibles ve Bak Flexibles Germany operasyonlarıyla Avrupa’da da etkin bir varlık gösteriyor.

İAOSB’deki 4 tesiste faaliyet gösteren Bak Ambalaj, çevre, işçi ve insan hakları, etik uygulamalar ve sürdürülebilir tedarik zinciri kriterleri kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda EcoVadis tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi. AB’nin ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik PPWR düzenlemesine, Reborn ürün ailesiyle uyum sağlayarak ürün portföyünü yeni mevzuata göre yeniden yapılandıran Bak Ambalaj, %100 geri dönüştürülebilir ambalaj çözümleri hedefi doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdürürken, ham madde tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve izlenebilirliği kapsayan ISCC+ sertifikasına da sahip bulunuyor.

“Sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz”

Büyüme stratejilerini yalnızca kapasite artışıyla değil; uçtan uca entegre, sürdürülebilir ve sorumlu bir değer zinciri oluşturma hedefiyle şekillendirdiklerini ifade eden Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, “Ambalajdan filme, baskıdan geri dönüşüme uzanan dikey entegrasyon modelimiz; operasyonel verimlilik, kalite sürekliliği ve çevresel etkiyi birlikte yönetmemizi sağlıyor. Bugün grup şirketlerimizin her biri, kendi alanında teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odağını merkeze alan güçlü adımlar atarken; ortak hedefimiz, döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu, uzun vadeli ve kalıcı değer üretmek” dedi.

Polibak kapasitesini ve sürdürülebilirlik yatırımlarını artırdı

1994’ten beri İAOSB’deki tesislerinde BOPP ve CPP film üretimi yapan Polibak, 2024’te devreye aldığı 10,4 metre genişliğindeki 7. üretim hattı ile Avrupa’nın ikinci büyük BOPP üretim kapasitesine ulaştı. Şirket, 2023’te faaliyete geçen yıllık 18 bin ton kapasiteli CPP hattıyla üretimini artırırken, Haziran 2024’te devreye aldığı 9. metalize ünitesiyle metalize film kapasitesini yıllık 43 bin tona çıkardı. Polibak ayrıca ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu alarak esnek ambalaj sektöründe Türkiye ve Avrupa’da akredite laboratuvara sahip ilk şirket oldu.

Üretimde kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirket, bu kapsamda Salihli/Gökçeköy’de 13.198 kWp kurulu güce sahip arazi tipi güneş enerjisi santralini devreye aldı. Santralin, Polibak’ın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 14,5’ini karşılaması bekleniyor. Polibak, ayrıca Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’nin (SBTi) imzacıları arasında yer alıyor.

Rotogravür baskı silindiri ve flekso klişe üretimi yapan Bak Gravür, son yatırımlarla aylık 5 bin, yıllık 60 bin silindir üretim kapasitesine ulaştı. Şirket, operasyonel süreçlerinde sürekli iyileştirme uygulamalarıyla verimlilik artışı hedefliyor.

Polietilen film üreticisi Bareks, MDO PE film hattı yatırımıyla yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürün portföyünü genişletti. Şirket, 2024 itibarıyla beyaz, mat, metalize ve twist MDO film türlerinde deneme üretimlerini tamamlayarak ürünleri ticarileştirme aşamasına taşıdı.

Bakioğlu Holding’in geri dönüşüm şirketi Bakcycle, optik ayırma, sıcak yıkama, lazer filtreleme ve koku giderme teknolojilerini aynı tesiste kullanan Türkiye’deki ilk tesislerden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket; RecyClass, RCS ve ISCC Plus sertifikalarının yanı sıra SMETA 7 etik ticaret denetimini de tamamladı. Bakcycle, esnek ambalaj atıklarını geri dönüştürerek hammadde tedarikine kazandırıyor.