Bakliyatın dünya sahnesinde Mersin temsili

Güray GÜRDAL / MERSİN

Global Pulse Confederation (GPC) ile USA Pulses ortaklığında düzenlenen konferans, yalnızca bir sektör buluşması olmanın ötesinde, dünya bakliyat ticaretinin yönünü belirleyen stratejik bir platform olarak öne çıktı. Üreticiler, ihracatçılar, ithalatçılar, lojistik şirketleri ve sektör profesyonelleri üç gün boyunca hem mevcut gelişmeleri değerlendirdi hem de geleceğe yönelik iş birliklerinin temellerini attı.

Türkiye'nin bakliyat başkenti olarak gösterilen Mersin'den konferansa Arbel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ve CLN Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Erdem katıldı. Dünya bakliyat ticaretinin en önemli karar vericilerinin yer aldığı organizasyonda Erdem, hem Mersin'in sektördeki güçlü konumunu temsil etti hem de uluslararası firmalarla önemli temaslarda bulundu. Konferans boyunca özellikle küresel iklim değişikliğinin bakliyat üretimine etkileri, yeni tüketim trendleri, artan protein talebi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında beklenen büyüme potansiyeli ile uluslararası ticaret koridorlarında yaşanan değişimlerin sektöre etkileri de detaylı şekilde ele alındı.

Mersin’in, Türkiye'nin bakliyat işleme ve ihracat merkezi olarak dünya pazarlarında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Erdem, “Pulses 26 gibi organizasyonlar da sektörün geleceğine yön veren gelişmelerin yakından takip edilmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi. Erdem'in konferanstaki temaslarının, hem şirket hem de Mersin bakliyat sektörü adına yeni iş birliklerine ve ticari fırsatlara kapı aralaması bekleniyor.