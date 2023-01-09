“Bakliyatta arz açığı sorunu ortadan kalkarsa daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabiliriz”

MERSİN - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 2,11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Türkiye’de yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton bakliyat üretimi yapıldığını ve bakliyat sanayicilerinin 4 milyon ton ürün işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Veysel Memiş, ekipmanlarının güçlü, müşterinin hazır olduğunu kaydetti. Arz açığı sorununun ortadan kaldırıldığı takdirde sektörün daha yüksek ihracat rakamlarına rahatlıkla ulaşabileceğini ifade eden Memiş, “Bakliyatın ana vatanı olan Anadolu’da nadasa bırakılan tarım arazilerinin ve atıl alanların üretime kazandırılması için geniş kapsamlı teşvik politikalarına ihtiyaç duyuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından belirlenen yeni düzenlemeler bakliyattaki rekolte artışına olumlu olarak yansıyacak. Özellikle Ürün ve ürün gruplarında üretimin izne tabi olması, belirlenen ürünlerde sözleşmeli üretim yapılması, üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin öncelikle bulunduğu yerde ikamet edenlere veya sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarına kiralanması, Bakanlığın belirlediği ürün ve ürün gruplarında izin almadan ekim yapanlara tarımsal desteklemelerden beş yıl men cezası ve ayrıca idari para cezası verilmesi konularında düzenlemelerin yapılması sürdürülebilir üretim ve hedef rekoltelere ulaşılması bakımından büyük fayda sağlayacak” dedi.

AHBİB olarak verimli bir yılı geride bıraktıklarını, yürüttükleri çalışmalarla sektörün öncelikli sorunlarına çözüm sağlamanın gayreti içerisinde yer aldıklarını belirten AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, özellikle ihracat kısıtlamalarının ortadan kaldırılması için seferber olduklarını kaydetti. İlgili bakanlıklarla yaptıkları görüşmelerle zeytinyağı, organik bakliyat ve bazı bitkisel yağların ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ifade eden Veysel Memiş, ayrıca bulgurdaki kotanın sona erdiğini, nohut ihracatının kotalı da olsa önünün açıldığını, kırmızı mercimek ve bezelyede döviz kullanım oranlarının güncellendiğini dile getirdi. 2023 yılında pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli fuarlara katılacaklarını, sektörel ziyaretler ve satın alma heyetleri düzenleyeceklerini duyuran Başkan Memiş, nitelikli bir yurt dışı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirmek için başlattıkları girişimde önemli yol kat ettiklerini, bunun yanı sıra nisan veya mayıs ayında İngiltere’ye ticaret heyeti düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.



İhracat birim fiyatını yüzde 23,6 artırdı

AHBİB olarak 2022 yılında 2 milyon 197 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini kaydeden AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, ihracat birim fiyatında yüzde 23,6 artış sağlayarak 0,94 dolar değere ulaştıklarını söyledi.