Bakliyatta nadas ve atıl alanlarını üretime kazandıracak yeni önlemler bekleniyor  

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Ulusal Baklagil Konseyi’nin(UBK) Olağan Genel Kurul toplantısı Mersin’de gerçekleştirildi. Bakliyat sektöründeki temel sorunların masaya yatırıldığı toplantıda küresel enerji krizinin yarattığı sorunlar, üretim maliyetlerindeki artış, küresel iklim değişikliği, sertifikalı tohum kullanımının artırılmasının önündeki engeller, nadas alanlarının bakliyat üretimine açılması ve münavebeli tarımsal üretim modellerinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri konuşuldu. Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, bakliyat üretim alanlarındaki daralmanın tehlikeli bir şekilde sürdüğünü kaydetti. 1980’li yıllarda 21 milyon dekar olan bakliyat ekim alanlarının günümüzde yüzde 57 azalış ile 9 milyon dekara kadar gerilediğini belirten Ö. Abdullah Özdemir, bakliyat üretimi 1 milyon ton azalarak 1.1 milyon tona düştüğünü ifade etti. Ö. Abdullah Özdemir, “TÜİK tahminlerine göre üretim hacmimizin bu yıl 1,3 milyon ton olması bekleniyor. İhracatımız 1980’li yıllarda 1,2 milyon tona ulaşmıştı ve dünya talebinin yüzde 20’sini karşılayarak ilk sıradaydık. Şimdi maalesef net ithalatçıyız. Bakliyat üretiminin kendi ana vatanında azalmasıyla sektördeki güçlü pozisyonumuzu kaybettik. İhracatımızı artık kendi ürettiğimiz ürünlerle değil, DİR kapsamında getirdiğimiz kırmızı mercimek ve bezelye ile yapıyoruz. Bu tabloyu tersine çevirmek ve gen merkezi Anadolu olan bakliyat üretimini artırmak için acilen nadas ve atıl tarım alanlarını üretime kazandıracak önlemleri almalıyız” dedi.

“Atıl alanların yüzde 20’si üretime kazandırılırsa arz sorunu ortadan kalkar”

Türkiye’de 235 milyon dekar işlenen tarım arazisi bulunduğunu ve bu alan içerisinde 31 milyon dekarlık nadas alanı 20 milyon dekarlık atıl alan bulunduğunu belirten Ö. Abdullah Özdemir, “Ülkemizde 51 milyon dekarlık yararlanamadığımız bir alan var. Bu alanı mutlaka üretime kazandırmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılında Nadas Alanlarının Üretime Kazandırılması projesini nohut ile başlatmıştı. Temennimiz böyle bir projenin çok daha geniş ölçekte ve çok daha teşvik edici bir şekilde uygulanmasıdır. Bu alanların yüzde 20’sini bakliyat ekimine yönlendirebilirsek, bakliyatta arz açığı sorunu ortadan kalkar” diye konuştu.