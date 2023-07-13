Bal ihracatçıları rotayı Amerika’ya çevirdi

Duygu GÖKSU

Türkiye’den Amerika’ya 2022 yılının ilk 6 ayında 7,9 milyon dolarlık bal ihracatı yapılmıştı. 2023’ün aynı döneminde ise dolar bazında yüzde 9 azalışla 7,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ege İhracatçı Birlikleri’nden ise 2022 yılının ilk 6 ayında 3,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam dolar bazında yüzde 24 azalışla 2,5 milyon dolara geriledi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Bal Sektör Temsilcisi Nedim Kalpaklıoğlu, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık bal ihracatını 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini, 100 milyon doların ise yaklaşık 40 milyon dolarını Amerika pazarından karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Kalpaklıoğlu, Japonya’ya bal ihracatı için de tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Türkiye’nin bal ihracatının önemli bir kısmı çam balıyken, 2021 yılında Muğla bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle bal ihracatçıları ürünlerini çeşitlendirerek çiçek balına da yoğunlaştığını söyleyen Kalpaklıoğlu, “Bal ihracatını önceki yıllarda Avrupa ülkelerine yaparken şimdi pazarı da çeşitlendirmek üzere yoğun çalışmalar başlattık. Amerika’ya toplam bal ihracatını yüzde 100 oranında artırmak, hedeflenen 100 milyon doların 40 milyon dolarını Amerika’ya yapmak istiyoruz. Toplamda Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz 18,2 milyon dolarlık bal ihracatını yine yüzde 100 artış sağlayarak 40 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ambalajlı bal ihracatımızı daha da artıracağız. New York’ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarı’nda önemli adımlar attık. Türk balını daha iyi tanıtmayı başardık. Amacımız yeni pazarlara ulaşmak. Yeni pazarlarda Türk balını tanıtarak sadece Avrupa ülkelerine bağlı kalmayacağız. Ne kadar çok fuar katılımı sağlarsak ihracatımız o kadar artar. Pandemi döneminde bal ihracatımız bir miktar düşse de eski ivmeyi yakaladık. Daha da yukarı çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Amerika’nın ardından odaklandıkları bir diğer pazarın ise Japonya olduğunu söyleyen Kalpaklıoğlu, Japonya’da da fuarlara katılarak bölgeye çok az olan ihracatı artırmak istediklerini söyledi.

Kaliteli üretimin ihracata katkısı önemli

Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatında Türkiye’nin imajını yükseltmek için çaba harcadıklarını ifade eden Kalpaklıoğlu, “İhracata daha uygun ürünler üretilmesi ülkemiz ihracatına katkısı açısından çok önemli. Üreticiler Avrupa Birliği standartlarına üretim yaptığı sürece biz de bunu değerlendiririz. Bu açıdan kaliteli üretimin ihracata katkısı çok önemli” dedi.

Bal hasadının iklim etkilerinden dolayı 3 ile 4 hafta kadar gecikeceğini söyleyen Kalpaklıoğlu, fiyatlarla ilgili bir öngörülerinin olmadığını belirterek, beklentilerinin ise yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Fancy Food’da adımlar atıldı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de, birlik olarak ABD’ye bal ihracatının 18,2 milyon dolar olduğunu, 25-27 Haziran 2023 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarı’na katılarak Türkiye standındaki tadım alanında numune balları ziyaretçilere tattırdıklarını söyledi. Girit, bal özelinde ABD pazarının yapısına uygun yoğun bir çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.