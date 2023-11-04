Balıkesir'de trafo yangını ormana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kuvvetli rüzgâr, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde bulunan trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.