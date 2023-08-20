Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alındığı bildirilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, incelemesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 16.00 sıralarında çıktığını anımsatarak, "Yangının ilk çıkışı, hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik." dedi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçlarıyla ve personeliyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bölgemizdeki 8 uçak ve 8 helikopterle müdahaleler yapıldı. Toplamda 87 araç ve 400'ün üzerinde personelimizin bölgedeki müdahalesi sürüyor. Yangın şu anda kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınıp bu sıkıntının sonlandırılması. Geçmiş olsun."

Bakan Yumaklı: "Balıkesir Kepsut'taki orman yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda, kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, açıklamasında "Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.