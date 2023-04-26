Balkan kökenli iş insanları ata topraklarını radara aldı

Esra Özarfat

BURSA - Ekonomik ilişkilerin temelinin dostluk olduğuna vurgu yapan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, “Balkanlar ata yadigarı yerler, bizim gönül coğrafyamız. Bu yakınlığımızı avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Balkanlar ile sürekli temas haline olmamız gerekli. Balkanlardan bakıldığında Türkiye, nüfus yapısı ve lokasyon olarak çok güçlü bir ülke olarak görülüyor. İş dünyasının Balkanlar’a önemli bir ilgisi var. Bununla birlikte Balkan ülkelerinin de bazı ihtiyaçları karşılamak için Türkiye pazarına yöneldiğini görüyoruz. Bu durum iki taraftaki iş akışı için de önemli. Bu noktada biz de paydaşları buluşturabilmek adına üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Türk-Macar iş insanlarıyla bir araya gelinecek

Romanya, Polonya ve Almanya’da bulunan Türk iş insanları dernekleriyle yakın ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Fatih Şakir, önümüzdeki günlerde Macaristan’a da giderek burada Türk Macar iş insanlarıyla bir araya geleceklerini kaydetti. “Sahada olan iş insanlarıyla buluşmanın lobi anlamında önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz” diyen Şakir, “Balkanlara çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Balkanlarla kurulan olumlu siyasi ilişkiler iş insanlarının da elini güçlendiriyor. Avrupa’da yaşayan Türk iş insanlarıyla dirsek temasımızı kesmiyoruz” diye konuştu. Bursa’da çok büyük bir kesimin köklerinin Balkanlara dayandığını belirten Fatih Şakir, “Biz bu çatı altında hem üyelerimizin yeni işbirliklerine imza atmasını hem de sosyal anlamda kökleri ile olan bağlarının korunması için çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Belgrad ile Sancak’ta iki Ekonomi Zirvesi

11 farklı Balkan ülkesinden 350 üyesi, 43 farklı sektörde 60 binden fazla çalışanı bulunan ve 1,5 milyar doları aşan ticaret hacmi ile Bursa iş dünyasının önemli çatı kuruluşlarının başında gelen RUMELİSİAD’ın üyeleri de Balkanlarla işbirliğini artırmaya odaklandı. RUMELİSİAD bünyesinde 17 komisyon bulunduğunu belirten Başkan Zarif Alp, her komisyonun yılda 2 proje geliştirdiğini aktardı. Projelerin ağırlıklı olarak Rumeli kültürünün sürdürülmesi ve sanayiye katkı sağlanması odağında şekillendiğini kaydeden Alp, teknoloji ve Ar-Ge gelişimini takip ederek üyeleriyle paylaştıklarını, ayrıca iş geliştirme, yeni pazarlar ve ekonomik kalkınma ile taleplerin ilgili bakanlıklara iletilmesi noktasında üyeleriyle birlikte işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı.

Haziran ayında Sırbistan’ın Belgrad ile Sancak kentlerinde iki Ekonomi Zirvesi hazırlığında olduklarını bildiren Alp, Balkanlar’ın ekonomik potansiyelinin doğru değerlendirilmesi noktasında işbirlikleri ve yatırımların arttığına işaret etti. Önümüzdeki günlerde Makedonya’ya da gideceklerini ifade eden Zarif Alp, hem ekonomik hem de sosyal kalkınma konusunda bölgeye destek olduklarını ifade etti. Alp, “Balkan ülkeleri Avrupa Birliği ülkelerine yakınlığı nedeniyle yatırımlarda öne çıkan yerler. Pek çok arkadaşımız otomotiv, mobilya, otomatik kapı, lojistik gibi sektörlerde hem üretim hem de satış alanları oluşturdular” bilgisini verdi.