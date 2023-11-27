“BALKANTÜRKSİAD’ın odağında her zaman balkanlar var”

ESRA ÖZARFAT/BURSA

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 30. Sinerji Toplantısı, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Kurucu Başkanı Fikret İnce’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “BALKANTÜRKSİAD’ın bir geleneği olan yurtiçi ve yurtdışı sinerji toplantılarımızda amacımız, ülkemiz ekonomisine katkılar sağlamak, üyelerimize yeni ufuklar açmak. Bursamızın Balkanlar ile her anlamda var olan ilişkisini biz de BALKANTÜRKSİAD olarak ekonomik faaliyetlerle pekiştirme gayretindeyiz. Balkanlara açılan ilk kapımız olan, komşumuz, aile bağlarımız bulunan Bulgaristan’ın bizlerde ayrı bir yeri var” dedi. BALKANTÜRKSİAD’ın odağında her zaman Balkanlar’ın olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Şakir, “Bu çalışmalarımızda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gelin yatırım yapın”

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholokov ise, iki ülke dostluğunun mimarları durumundaki BALKANTÜRKSİAD’a konukseverliği için teşekkür ederek, Bulgaristan’ın çok önemli sanayicilerinden Fikret İnce’nin Bulgaristan’da sadece finansal bir isim değil aynı zamanda kültürel sosyal bir iş insanı olduğunu söyledi.

Gecenin onur konuğu olan Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Kurucu Başkanı Fikret İnce, konuşmasına hayat hikayesinden kısaca bahsederek başlayarak iş hayatına girişinde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Bulgaristan’da iş yapmak isteyen yatırımcıların bürokraside hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağını ifade eden İnce, “Gelin yatırım yapın mutlu olun. Zamanında benim yaptığım yatırımları siz de yapabilirsiniz. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Bulgaristan konumundadır. Öncü olarak yaptığımız girişimlerle Bulgaristan’a önemli yatırımlar kazandırdık. İş insanları için sermayeyi korumak önemli, Bulgaristan’da vergi oranları gayet iyi durumda. Türkiye’de yaptığınız yatırımların aynısını Bulgaristan’da da yapabilirsiniz. Çekincelerinizi bir kenara bırakarak sizlere orada her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.