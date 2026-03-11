Baltalı: “Made in EU düzenlemesi Denizli için fırsat”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Derya Baltalı, Avrupa Birliği’nin gündeminde yer alan “Made in EU” düzenlemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu düzenlemenin Türkiye ve özellikle ihracatçı şehirler açısından önemli fırsatlar barındırdığını belirtti. Avrupa Birliği’nin sanayinin Birlik ekonomisi içindeki payını artırmayı hedeflediğini ifade eden Baltalı, bu kapsamda kamu alımlarında Avrupa üretimine öncelik verilmesi ve Avrupa merkezli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile güçlü bir ticaret ilişkisine sahip olduğunu vurgulayan Baltalı, “2025 verilerine göre Denizli’nin toplam ihracatı 4,5 milyar dolar seviyesinde ve bunun 2,27 milyar doları AB ülkelerine yapılıyor. Yani ihracatımızın yaklaşık yarısı Avrupa pazarına gidiyor. Türkiye genelinde de AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 46,5 seviyesinde. Bu nedenle Made in EU düzenlemesi ülkemiz ve şehrimiz açısından yakından takip edilmesi gereken bir gelişme” dedi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’nin güvenilir ticaret ortaklarından biri olarak değerlendirilebileceğinin ifade edildiğini hatırlatan Baltalı, Türkiye’de üretilen bazı ürünlerin AB kamu alımlarında yerel bileşen olarak değerlendirilebilmesinin Türk ürünlerinin rekabet gücünü koruyabileceğini ve Avrupa tedarik zincirlerinde daha fazla yer alma fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Baltalı, bu sürecin doğru okunması gerektiğini de vurgulayarak, “Made in EU düzenlemesi Türk mallarının doğrudan bu etiketle piyasaya sunulacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca kapsamda yer alabilmek için düşük karbonlu ve sürdürülebilir üretim gibi kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye sanayisinin yeşil dönüşüm sürecine hız vermesi hem ihracatımızın hem de rekabet gücümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Baltalı; “Tekrar adayım”

Görev süreci boyunca üretim güçlerini artıracak önemli projeler başlattıklarını dile getirem Baltalı, “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın vizyonu doğrultusunda hayata geçireceğimiz Milli Teknoloji Atölyesi Projesi, Denizli OSB Teknopark Projesi, Dünya Bankası finansmanlı ikinci arıtma tesisi projesi, GES projesi, Pamukkale Üniversitesi – Denizli OSB Meslek Yüksekokulu ve atıksu geri kazanım projesi gibi yatırımlarla bölgemizin geleceğini planlıyoruz. İnşallah bu büyük projelere yeni projeler ekleyerek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi. Baltalı nisan ayında yapılacak Denizli OSB seçimlerinde yeniden aday olduğunu ifade etti.