BAM’dan, yeni gıda trendleri için bakliyattan türev ürünler

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye bakliyat sektörünün büyük bir bölümünün kümelendiği ve bakliyat dış ticaretinin yüzde 80’lik bölümünün gerçekleştiği Mersin’de, yüksek katma değerli türev ürün konusunda faaliyetlerde bulunacak Bakliyat Araştırma Merkezi’nde (BAM) çalışmalar başladı. Yaklaşık 1 ay gibi kısa sürede merkezde bakliyat ürünlerinden çeşitli ürünler geliştirilerek sektörün hizmetine sunulmaya başlandı.

Mersin Ticaret Borsası tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kurulan BAM’da kentteki bakliyat firmalarına yönelik Ar-Ge, üretim, danışmanlık ve diğer mühendislik destek faaliyetleri başladı. Genel Koordinatörlüğünü Dr. Canan Tiryaki’nin üstlendiği merkezde bakliyat ürünlerinden vegan, vejeteryan, noalerjen, glütensiz gıda tüketim trendlerine yönelik yeni türev ürünler ve prosesler geliştirilip sanayicilere sunuluyor. Merkezde yaklaşık 1 aydır sürdürülen çalışmalarda; bakliyat ürünlerinden makarna, cips, kalamar, süt, peynir, muhallebi, kurabiye, yumurtasız kek, nohut sütü reçeli, dondurması, tarhana mayonez un, kahve, salep, yumurta beyazı, salam, sosis gibi katma değerli türev ürünler geliştirildi.

“Hedef bakliyattan yüksek katma değerli ürünler üretmek”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir BAM’daki en önemli hedeflerinin bakliyat ürünlerinin yüksek katma değerli türev ürünlere dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Ayrıca geleceğin gıda trendleri; vegan, vejetaryen, noalerjen, glütensiz ve sağlıklı atıştırmalıklar pazarında Türkiye’nin payının artırılmasına yönelik firmaların Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Özdemir, “Bakliyatta know-how ve show-how çalışmalarımızla bir türev ürünün üretim prosesine ait tecrübelerimizi sektörümüz ile paylaşacağız. Bakliyat ürünlerine yönelik dünya genelinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşan bilgi birikimini ülkemize kazandırıp, sektörümüzün kullanımına sunacağız. En önemlisi geçmişten günümüze Anadolu mutfağındaki bakliyat yemeklerini gastronomiye kazandırılması için özel projeler yürütüp, bakliyat tüketiminin artırılmasına katkı koyacağız” dedi.

“Dünyada vegan ve vejetaryan beslenme alışkanlıkları artıyor”

Dünya gıda sektöründe bitkisel protein pazarının her geçen gün daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Ö. Abdullah Özdemir, “Bizde ürünler genelde tarladan geldiği gibi işlenip paketlenip satılıyor. Gelişmiş ülkelerde ise yüksek besin ve protein değerlerine sahip bakliyat ürünlerinden daha katma değerli ürünler geliştirilip piyasaya sunuluyor. Dünya genelindeki vegan ve vejeteryan beslenme alışkanlıkları yaygınlaşıyor. Artan bu pazardan Türkiye’nin de hak ettiği payı alabilmesi için türev ürünlerle ilgili daha çok Ar-Ge projesi yapması gerekiyor. Devletimizden beklentimiz bu alanda verdiği destek ve teşvikleri daha da güçlendirmesidir” diye konuştu.

Ham maddedeki gücü yarı mamul ve mamul ürünlere taşımalı

Türev ürünlerin konvansiyonel ürünlere göre çok daha fazla katma değer sağladığına dikkat çeken Ö. Abdullah Özdemir, şunları söyledi: “Bakliyatla ilgili türev ürün talebinde Amerika, Kanada, Avustralya, Hindistan, İsrail ve Avrupa ülkeleri ciddi pazarlar olarak öne çıkıyor. Artan bu talebi karşılama konusunda önemli avantajlara sahibiz. Bu pazarlarda glütensiz atıştırmalık ürünler, hazırlaması pratik yan ürünlerle ciddi bir pazar payı yakalayabiliriz. Ayrıca Anadolu’daki bitkisel proteine dayalı yemek kültürüne yönelik ürünler geliştirip bu pazara sunarak bu alanda önemli rekabet fırsatları yaratabiliriz. Ham maddedeki gücümüzü yarı mamul ve mamul ürünlere taşımalıyız. Sonuç olarak büyük ivme kazanan böyle bir pazarın içerisinde bulunmamız artık bir zorunluluk.”