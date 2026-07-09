Baran Çelik, TİM Başkan Vekilliği görevine seçildi
OİB Başkan Yardımcısı ve TİM Sektörler Konseyi Otomotiv Sektörü Temsilcisi Baran Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu'nda alınan kararla TİM Başkan Vekilliği görevine getirildi.
EKONOMİ (BURSA) - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkan Yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Otomotiv Sektörü Temsilcisi Baran Çelik, TİM Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda TİM Başkan Vekilliği görevine seçildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, Baran Çelik'in yeni görevine ilişkin tebrik mesajı paylaşılırken, Çelik'e görevinde başarı dileğinde bulunuldu.
Baran Çelik, Türkiye'nin ihracatında lokomotif sektör konumundaki otomotiv endüstrisini uzun yıllardır farklı platformlarda temsil ediyor. Çelik'in yeni görevinin otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki güçlü temsilinin daha da pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.