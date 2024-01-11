Bareks, pazara geri dönüşümlü döngüsel polietilen film sundu

İZMİR / EKONOMİ

Bareks, ExxonMobil ile yaptığı iş birliğiyle, müşterilerine, ExxonMobil'in ExxtendTM teknolojisini kullanarak kimyasal geri dönüşümlü sertifikalı döngüsel polietilen (PE) filmler sundu.

Sertifikalı-döngüsel PE film ile gıda temasına uygun geri dönüştürülmüş ürünler üretmeyi amaçlayan Bareks, aynı zamanda güvenlik ve döngüsellik konularında standartları belirleyen çevre dostu ambalaj malzemelerinin yeni nesil ürünlerini müşterileri ile buluşturmayı hedefliyor.

Kimyasal geri dönüşüm, depolimerizasyon, piroliz veya gazlaştırma gibi çeşitli süreçleri kullanarak karmaşık plastikleri orijinal monomerlerine veya diğer değerli kimyasal bileşenlere ayırıyor. Böylece, plastik atıkları, yeni plastikler, yakıtlar veya diğer değerli kimyasallar üretmek için kullanılabilen yapı taşlarına dönüştürülüyor. Bareks'in sertifikalı-döngüsel PE filmi, International Sustainability and Carbon Certification (Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu) Plus sertifikasına da sahip.