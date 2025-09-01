Barınma, Mersin ekonomisinde büyümenin kritik sınavı

MERSİN/EKONOMİ



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz 2025 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Adana–Mersin bölgesinde konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 28,3 arttığını, Mersin’de ise satılık konut fiyatlarının metrekare başına ortalama 23 bin 404 TL’ye ulaştığını hatırlattı. Bugün Mersin’de konut fiyatlarının ve kiraların Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyrettiğinin altını çizen Başkan Kayan, “Bu mesele bugünün değil, uzun yıllardır süregelen bir sorun. Bu durum hem dar gelirli vatandaşlarımızı zorluyor hem de sanayide ihtiyaç duyduğumuz nitelikli iş gücünü kente çekmeyi güçleştiriyor. Eğer üretim ve istihdamda kalıcı büyüme istiyorsak, barınma maliyetlerini dengelememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Yeni konut alanları imara açılmalı, sosyal konut projeleri devreye alınmalı”

Kayan, merkez ilçelerde yıllardır beklenen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının tamamlanmasını önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi. Başkan Kayan, “Kentin önü açıldı. İmara açılan yeni ticaret alanları ile birlikte kente yatırım artacak fabrika, depolama alanları gibi yeni tesisler kurulacaktır. Ancak konut alanları açısından sınırlı kalan bu plan, kentin büyümesi açısından kritik ama tek başına yeterli değil. Konut arzı sınırlı kaldığı sürece arz–talep dengesi kurulamaz. İl koordinasyonuyla planın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla hızla desteklenmesi, yeni konut alanlarının açılması ve sosyal konut projelerinin devreye alınması şart. Bu adımlar yalnızca barınma krizini hafifletmeyecek, aynı zamanda yatırım ortamını da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.



“Sanayi büyüyor, barınma eksik”

Mersin’in her geçen gün büyüyen bir sanayi kenti olduğuna dikkat çeken Kayan, 2024 yılında 33 firmanın İSO 500 listelerinde yer aldığını anımsatarak, “Firmalarımızın üretimden kopmadığını, aksine büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Ancak bu büyümenin sürdürülebilmesi için lojistikten enerjiye, ulaşımdan barınmaya kadar her alanda altyapının güçlendirilmesi gerekiyor” dedi. Mersin sanayisinin hızla büyüdüğünü ve kentin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü göçünü alabilmesi için mutlaka ucuz ve erişilebilir sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kayan, “Yeni yatırımlarla birlikte 60 bine yakın çalışana ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz. İş gücü göçünde diğer illerle rekabet etmeliyiz. Bugün mühendisinden teknisyenine kadar pek çok kalifiye çalışan barınma maliyetleri yüzünden Mersin yerine farklı kentleri tercih ediyor. Eğer sosyal konut ve işçi kadrolarına yönelik ucuz, erişilebilir konut projeleri üretemezsek, yatırımlarımıza uygun iş gücünü bulmakta zorlanacağız. Bu nedenle belediye marifetiyle sanayi bölgelerine yakın yerlere çalışan kesim için uygun ödeme koşullarıyla sosyal konutlar üretilmesi gerekiyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.



“Göç yük değil, fırsata çevrilebilir”

Göçün doğru yönetilmesi durumunda iş gücü açısından bir fırsat oluşturabileceğini belirten Kayan, Mersin'in hem bölgesel hem de deprem sonrası iç göçün yoğun yaşandığı illerden biri olduğunu ve bu nüfusu eğitim, istihdam ve barınma politikalarıyla ekonomiye kazandırmanın mümkün olduğunu söyledi. Mersin'in sanayi, tarım ve lojistik alanlarındaki büyüme potansiyelinin, yeterli konut ve imar politikaları olmadan sürdürülebilir kalkınmaya dönüşemeyeceğinin altını vurgulayarak çizen Başkan Kayan, “Önümüzdeki dönemde Mersin’in en kritik sınavı, barınma krizini aşabilmek olacak. Bunun için Yeni konut alanlarının imara açılması ve sosyal konut projelerinin devreye alınması şart” diye konuştu.