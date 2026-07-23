Barış Kocagöz, İzmir Ticaret Borsası Başkanlığına aday olacağını açıkladı

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası geçmiş dönem Meclis Başkanı Barış Kocagöz, önümüzdeki aylarda yapılacak oda seçimlerinde, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmaya karar verdiğini açıkladı.

Kocagöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin ilk Borsası olan tarihi çınar İzmir ticaret Borsası’nda geçmiş yıllarda büyük bir şeref ve onurla , yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu Başkan vekilliği ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundum. Görev yaptığım sürece arkadaşlarım ile birlikte borsam ve ülkemiz tarımı adına birçok güzel projelere imza attık. Bu görevleri yaparken ekip ruhuna ve gücüne hep inandık. Bu kez de çok değerli arkadaşlarımın da katkılarıyla oluşan yeni ekip ruhunun İzmir Ticaret Borsamız adına yeni hizmet cesaretini bizlere verdiğini mutlulukla görüyoruz.

Bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki aylarda yapılacak oda seçimlerinde, İzmir Ticaret Borsama olan sorumluluğumun gereği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmaya karar verdim.”