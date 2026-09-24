Bartın’da 2027 yatırım öncelikleri ve desteklenecek sektörler masaya yatırıldı

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda Bartın’ın mevcut ekonomik yapısı, yatırım potansiyeli, sektörel gelişim alanları ve 2025-2026 yıllarında belirlenen yatırım konularına ilişkin uygulama süreçleri değerlendirildi. Ayrıca 2027 yılında desteklenmesi planlanan; doğa temelli turizm yatırımları, endüstriyel orman ürünleri, nitelikli şehir otelciliği, yapı malzemeleri üretimi, plastik, kauçuk ve kompozit tabanlı ürün üretimi, katma değerli gıda üretimi, ileri teknolojiye dayalı imalat, modern seracılık ve bölgesel ticaret merkezleri gibi yatırım alanları ele alındı.

Doğru yatırımlarla ekonomik değere dönüştürmemiz gerekiyor

Toplantı ardından değerlendirmede bulunan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın Bartın’ın yatırım ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Balık, “Bartın’ın sahip olduğu potansiyeli doğru yatırımlarla ekonomik değere dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve ilimizin ekonomik yapısıyla uyumlu yatırımlara odaklanmalıyız. 2027 yılı için belirlenen yatırım alanlarının Bartın’ın ihtiyaçları, sahip olduğu potansiyel ve gelecekteki ekonomik hedefleri doğrultusunda şekillendirilmesi büyük önem taşıyor.” dedi.

Yerel kalkınmanın kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması ve iş birliğiyle güçleneceğini ifade eden Balık, “Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin yatırım ortamının güçlendirilmesi, girişimcilerimizin desteklenmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Bartın’ın ekonomik potansiyelini daha ileri bir noktaya taşıyabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.