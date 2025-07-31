Başaranlar, Afrika ve Orta Asya’da kalıcı iş birlikleri kurmayı hedefliyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Başta ABD, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştiren Başaranlar Mermer, önümüzdeki dönemde Afrika ve Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda daha aktif olmayı ve bu bölgelerde kalıcı iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Bu yıl yaşanan tüm zorluklara rağmen, üretim güçlerini artırmak için önemli adımlar attıklarını dile getiren Başaranlar Mermer Satış ve Pazarlama Direktörü Hasan Serter, “Hem kapasitemizi hem de kalite standartlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de bir ilk olan son teknoloji ince telli katrak yatırımımızı devreye aldık. İlave makineler ve sistemlerle kapasitemizi genişlettik. Kısa vadede koşullar zorlayıcı olsa da, bu yatırımların meyvesini, ortam daha elverişli hale geldiğinde alacağımıza inanıyoruz. 2026’da da verimlilik odaklı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda devreye aldığımız yenilenebilir enerji sistemlerini genişleterek, hem çevresel etkimizi azaltmayı hem de enerji maliyetlerimizi kontrol altına almayı amaçlıyoruz. Katma değerli ürünlere yönelmek ve daha niş projelere özel koleksiyonlar geliştirmek de önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

Üretimlerinin yaklaşık %65’ini ihraç ettiklerini vurgulayan Serter, “ABD, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri en güçlü olduğumuz pazarlar. Önümüzdeki dönemde ise Afrika ve Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda daha aktif olacağız. Denizli OSB’de 20 bini kapalı olmak üzere 35 bin m² alanda kurulu modern tesisimizde üretim yapıyoruz. Bünyemizdeki 10 ocaktan elde ettiğimiz mermer blokları, fabrikamızda plaka, fayans, kaplama, basamak, denizlik, kolon gibi birçok farklı ürüne dönüştürüyoruz. Yüzey işlemleri konusunda ise honlu, cilalı, dolgulu, fırçalı, kumlamalı ve özel yüzey işlemli traverten ve mermerler ana ürün grubumuzu oluşturuyor” dedi.

“Mozaik üretimi için yerli makine geliştirdik”

Ürün gamlarında mozaik ve butik mimari ürünlerin de bulunduğunu söyleyen Serter, “Özellikle mozaik alanında önemli bir Ar-Ge çalışmamız var. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz, hem yazılımı hem de makinesi tamamen yerli ve milli olan sistemle, 1x1 cm’lik doğaltaş parçalarla istenilen resmi uygulayabildiğimiz özel bir mozaik üretimine başladık. Benzer sistemleri cam mozaikle uygulayan bazı İtalyan firmalar bulunuyor; ancak bunu doğal taşla yapan dünyadaki ilk ve tek firmayız. Ocaklarımız ve fabrikamızda toplam 350 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği tüm süreçlerimizde öncelikli yaklaşımımızı oluşturuyor” diye konuştu.

Son iki yılın firmaların yalnızca finansal değil, stratejik anlamda da dirençlerini test eden bir dönem olduğunu dile getiren Serter, “Biz bu dönemde borçlanmadan, tamamen özkaynaklarımızla yolumuza devam ettik, sürdürülebilir büyüme çizgimizden sapmadık. 2026 yılı itibarıyla, yeni pazarlara açılma ve ürün gamımızı genişletme hedeflerimizi hayata geçirmeye odaklanacağız. Doğaltaş sektöründe rekabet çok yoğun ve artık yalnızca fiyat odaklı bir yaklaşım yeterli değil. Biz sürdürülebilir rekabet avantajını kalite, hizmet ve güven üzerine inşa ediyoruz. Müşteriye özel çözümler sunuyoruz. Ürünlerimizin mimari projelere teknik açıdan uygunluğunu sağlamak için teknik destek veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara, sektörel B2B etkinliklere aktif olarak katılıyoruz” dedi.

“Sektörün kolektif hareket etmesi lazım”

Doğal taşın Türkiye’nin dünyada rekabet avantajı taşıdığı nadir alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Hasan Serter, “Ancak bu gücü korumak için firmaların kolektif hareket etmesi gerekiyor. Kalitenin standardize edilmesi, etik ticaret anlayışının yaygınlaşması ve çevresel sorumlulukların yerine getirilmesi, sektörümüzün itibarı açısından büyük önem taşıyor. Biz, sadece ticari başarıya değil, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğine ve uluslararası alanda itibarına da katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu kapsamda, genç neslin sektöre kazandırılması gerektiğine inanıyor; meslek liseleri ve üniversitelerle iş birliği içinde eğitim ve istihdam bağını güçlendirmek için çalışıyoruz” bilgilerini verdi.