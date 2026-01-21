Başarılı iş kadınları 27 Mart’ta ödüllendirilecek

EKONOMİ (BURSA) - Holiday Inn Bursa City Centre’de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, derneğin 2007 yılında kadın girişimciliğini ve kadınların iş yaşamındaki gücünü artırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. BUİKAD’ın bugün 10 kurumsal üye ve toplam 163 üyeye ulaştığını belirten Şençayır, üyelerin yüzde 70’inin girişimci, yüzde 30’unun ise üst düzey yönetici kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Üyelerin faaliyet gösterdiği 31 sektörün yıllık toplam cirosunun 40 milyar TL’yi aştığını, yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağlandığını vurguladı.

BUİKAD’ın kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliklerini güçlendirmeye yönelik yeni bir komisyon kurduğunu açıklayan Şençayır, “She Globe Trade” projesiyle kadın girişimcilerin uluslararası ticarette daha etkin rol almasının hedeflendiğini söyledi. BTSO, BEBKA, TOBB ve TÜMKAD gibi paydaşlarla yürütülen projede, ihracat yapan ve ihracata yönelmek isteyen kadın girişimcilerin desteklendiğini belirtti.

Derneğin dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına da değinen Şençayır, “Womancode – Dijital Gelecek İçin Kadınları Güçlendirmek” projesiyle kadınların dijital yetkinliklerinin artırılmasının, liderlik rollerinde güçlenmelerinin ve üniversite öğrencilerinin dijital iş gücüne hazırlanmasının amaçlandığını aktardı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen “Bu İş Eşitlik İşi” projesiyle sanayi sektöründe kadın istihdamının artırıldığını belirten Şençayır, bugüne kadar 68 kadının organize sanayi bölgelerinde istihdama kazandırıldığını, dönem sonunda 100 kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin TİSK tarafından ödüle layık görüldüğünü de hatırlattı.

BUİKAD’ın 18 yıldır sürdürdüğü “Noktalama Koçluğu” projesiyle üniversitelerin 3. ve 4. sınıf kız öğrencilerine gönüllü koçluk desteği verildiğini ifade eden Şençayır, bugüne kadar 650 öğrenciye ulaşıldığını kaydetti. Şençayır, “Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir” mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Ödül töreninde; Yılın En Başarılı İş Kadını, Yılın Fark Yaratan Kadını, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi, Bursa’nın En Başarılı Kadın Yöneticisi, Bursa’nın En Başarılı Girişimci Kadını ile BUİKAD Özel Ödülleri verilecek.