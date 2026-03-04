BASBAŞ’ta yatırımlar hızlandı, ihracat hedefi 3 kat arttı

EKONOMİ / İZMİR

Bir yıl önce faaliyete geçmesine rağmen 2025 yılında, yarısı ihracat olmak üzere, 12.8 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşen ve 500 kişi istihdam edilen Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (BASBAŞ) Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yeni fabrikalar hızla üretime hazır hale getiriliyor. 4 firmanın bu yıl üretime başlamak için gün saydığı bölgede, 2026 yılında ihracatın 3 kat, istihdamın ise 2 kat artması hedefleniyor.

Batı Anadolu Serbest Bölgesindeki yatırımların hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirten BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, bölgedeki tesislerin istihdama ve ihracata katkı sağlayacağını vurguladı.

2024 yılında yatırımcı kabul etmeye başlayan BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesinden ilk ihracatın 2025 yılında Ticaret Bakanlığı kayıtlarına geçtiğini ve yıl sonunda 12.8 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğini aktaran Güler, “Bu rakamın yarısına tekabül eden yaklaşık 6 milyon dolar ihracat gelirinden sağlandı. Katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatının hedeflendiği serbest bölgemizde yatırımlar hızla ilerliyor. Bu yıl diğer yatırımcıların üretimleri de başlayacağı için bölgenin ihracatı geometrik bir şekilde artacaktır. BASBAŞ olarak 3 büyük üretim tesisi yaptık ve ikisi doldu, biri için yeni yatırımcılarla görüşüyoruz. Dolayısıyla onlar da üretime başlayacaktır. 2026 yılında geçen yıl yaptığımız ihracatın 3 katına çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bölgemizde şu anda yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Bu sayının da 2026 yılında iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“Süreç planlandığı şekilde ilerliyor”

BASBAŞ’ın Ege ve Marmara'da büyük sanayi yatırımlarına uygun nadir alanlardan biri olduğunu söyleyen Güler, “Bölge, yalnızca sanayi altyapısıyla değil, çalışanların yaşam kalitesine yönelik planlamalarıyla da öne çıkıyor. BASBAŞ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), işe giriş sağlık raporlarından periyodik kontrollerine kadar tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini lisanslı biçimde sunuyor. Ayrıca, 10 bin kişiye hizmet verecek Gıda Üretim Tesisini hizmete açtık” diye konuştu.

Yatırımcılar, çalışmalarını yoğunlaştırdı

BASBAŞ tarafından inşa edilen iki üretim tesisi kiraya verildi, iki üretim tesisinin kiralama süreci ise devam ediyor. Yeni bir üretim kompleksinin inşaatı da tamamlanmak üzere. Bunun yanı sıra, kendi üretim tesislerini yapacak olan yatırımcılar da inşaatları devam eden fabrikalarını hızla devreye almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İdatrim firması, bir yıldır otomobil koltuk kılıflarını üreterek bölgeden Mercedes ve Audi gibi lüks segment modeller dahil, dünyanın en büyük otomotiv markalarına ihraç ediyor.

Fabrikasını tamamlayan Onursan firması, tesise demirbaş ve makinelerini kurarak yılın ilk yarısında üretime geçmiş olacak. Firma, otomotiv sektörüne yönelik üretim yapacak.

Endüstriyel raf sistemleri üretecek olan Zenith firması da fabrikasını tamamlamış durumda. Ege Serbest Bölgesinde de yatırımı bulunan Zenith, Bergama’daki fabrikasında ise bu yıl üretime başlayacak.

Nano ve fiber malzemelerden üretilen teknik tekstili kullanarak sağlık ve kozmetik sektörüne yönelik ürünler üretecek olan Nexture firması da bu yıl üretime başlayacak şekilde personel alımına başlamış durumda.

Dünyanın ilk ticarileştirilmiş üçüncü nesil ultra düşük atışlı elyaf ürünlerini üreten Hollanda-Çin ortak girişimi Vulcor Soli ise üretim tesisinin yüzde 60’ını tamamlamış durumda. Yılın ilk yarısında faaliyete geçmeyi planlıyor.

Bunların yanı sıra, bölgede yatırım yapmak için Ticaret Bakanlığı’ndan onay alan mobilya sektöründen bir firma da yılın ilk yarısında üretime başlayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.