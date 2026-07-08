BASDEC üyeleri TUSAŞ ve SSB ile 110’u aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi

ERHAN BEDİR / BURSA

BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen organizasyonda firmalar, SSB ve TUSAŞ’ın satın alma ve teknik ekipleriyle bir araya gelirken, üretim kabiliyetleri, kalite standartları, sertifikasyon süreçleri ve savunma-havacılık projelerine yönelik tedarik imkanları masaya yatırıldı. Etkinlik, Bursa'nın güçlü makine ve otomotiv yan sanayi altyapısının, yüksek katma değerli savunma ve havacılık üretimine yönlendirilmesine yönelik önemli bir platform oluşturdu. BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konsey Başkanı Aptullah Saner, organizasyonda TUSAŞ'ın 2035 vizyonu, gelecek dönem üretim planları ve tedarikçi geliştirme programları hakkında firmalara kapsamlı bilgi verdiğini söyledi. TUSAŞ’ın halen Bursa’da 35 firmayla çalıştığını belirten Saner, bu sayının artırılmasının temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti. “Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde firmalarımız yalnızca mevcut ihtiyaçları değil, TUSAŞ’ın orta ve uzun vadeli üretim planlarını da yakından görme fırsatı buldu” diyen Saner, Bursa’nın otomotiv ve makine sektörlerinde sahip olduğu üretim tecrübesinin savunma ve havacılık sanayisine aktarılmasıyla hem sektör cirosunun hem de yüksek katma değerli üretimin artırılabileceğini kaydetti. Saner, küresel ölçekte savunma ve havacılık sektörünün büyümesini sürdürdüğünü belirterek, Bursa’nın sahip olduğu üretim kabiliyeti, kalite kültürü ve ihracat deneyimiyle bu büyümeden daha fazla pay alabilecek şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti.

“Ana yüklenicilerle doğrudan temas kritik önem taşıyor”

BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu da kümelenme modelinin temel hedeflerinden birinin Bursa sanayisinin savunma sanayii ana yüklenicileriyle daha güçlü iş ilişkileri kurmasını sağlamak olduğunu belirtti. Hatipoğlu, Tedarikçi Günleri’nin firmaların yalnızca yeni sipariş imkanlarına ulaşmasını değil, aynı zamanda sektörün beklentilerini yerinde görerek üretim altyapılarını bu doğrultuda geliştirmelerini sağladığını ifade etti.