BASİAD Başkanı Doğan Değirmenci: “Türkiye’nin kaybetmemesi gereken en büyük sermaye güvendir”

DENİZLİ / EKONOMİ

Babadağ Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, meselenin birkaç fon, şirket veya yatırımcıyla sınırlı olmadığını belirtti. Türkiye’nin daha güçlü, şeffaf ve güvenilir bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Değirmenci, yatırım ve üretimin sürdürülebilirliği için hukuka, kurumlara ve denetim mekanizmalarına duyulan güvenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin kişiler üzerinden değil, sistemin işleyişi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin önündeki mesele birkaç fonun, birkaç şirketin ya da birkaç yatırımcının meselesi değil. Asıl mesele, Türkiye’ye, hukuka ve kurumlara duyulan güvendir” dedi.

Sermaye piyasalarının üretim, yatırım ve istihdamın finansmanında önemli rol oynadığına dikkat çeken Değirmenci, güçlü ve güvenilir bir piyasa için kurumların liyakatli kadrolarla güçlendirilmesi, denetim mekanizmalarının bağımsız ve şeffaf çalışması gerektiğini vurguladı. Denetimin sorunlar büyümeden devreye girmesi gerektiğini kaydeden Değirmenci, “Kurallar açık olmalı, denetim güçlü olmalı ve aynı kurallar istisnasız herkese uygulanmalı. Sermaye belirsizlikten uzaklaşır; hukukun, liyakatin ve öngörülebilirliğin olduğu yere gider” diye konuştu.

Sermaye piyasalarındaki sorunların doğru yönetilmesi halinde Türkiye için bir dönüşüm fırsatına dönüşebileceğini ifade eden Değirmenci, “Türkiye’nin kaybetmemesi gereken en büyük sermaye, güvendir” dedi.