BASİFED’in Turizmde Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi başlıyor: “Acilen sanayi ile eğitimi entegre eden formüllere dönülmeli”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İş dünyasının günümüzde finansa erişimde yaşanan büyük zorluklar, kredi yetersizliği, yüksek faiz oranları, ihracatçıları baskılayan döviz kuru istikrarı ve devam eden enflasyonist ortam nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ekonomideki bu finansal baskılara ek olarak, istihdam piyasasında nitelikli insan gücü ve uzmanlaşmış kadro eksikliğinin temel bir yapısal kriz olarak öne çıktığını vurguladı. Güneş, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle BASİFED’in hayata geçirdiği Turizmde Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi’nin, bu alanda önemli bir adım olacağını kaydetti.

Günümüzde eğitim sisteminin herkesi üniversite mezunu yaptığını, geçmişte meslek ve sanat okullarından yetişen ve sanayiye büyük katkı sunan ara eleman gücünün kaybedildiğini vurgulayan Güneş, “Bu sorunun aşılması için tıpkı Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sanayi ile eğitimi entegre eden formüllere acilen geri dönülmesi gerekiyor” dedi.

Önceki dönemde İZKA ile 1-3 yıllık iş yeri olan 31 kadın mimar, şehir plancısı ve heykeltıraşa yönelik yürütülen Tasarımcı Kadınlar projesinin başarısının, bu projenin de ilham kaynağı olduğunu belirten Güneş, “BASİFED üyelerinden gelen servis ve hizmet sektöründeki nitelikli personel açığı talepleri doğrultusunda şekillenen Turizmde Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi, turizm sektöründe kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen gençleri hedefliyor. Üniversite mezuniyeti şartı aranmayan bu program, iş bulmakta zorlanan ve kendini çalışma hayatında konumlandıramamış gençlere yönelik olacak. Ayrıca, projede kadın istihdamı öncelikli tutuldu ve kadın kursiyerlerde yaş sınırı normalde 18-30 iken 30'un biraz üzerine esnetildi. Temel felsefemiz, katılımcıların kendi ayakları üzerinde durabilen üretken bireyler haline gelmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Projeye can veren ‘yeşil yakalı’ kavramının, turizmin sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm ihtiyacından doğduğunu dile getiren Güneş, “Kursiyerler, otellerdeki enerji, su verimliliği, ısıtma-soğutma yönetimi ile katı ve sıvı atıkların kontrolü gibi konularda teknolojik araçları doğru kullanacak yeşil yakalı bilinçli çalışanlar olarak yetiştirilecekler” dedi.

Yaşar Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığa dahil edildi

BASİFED'in çatı kuruluş olarak tüm paydaşları bir araya getirdiği bu projenin, çok güçlü bir kurumlar arası sinerjiyle yürütüldüğünü vurgulayan Güneş, “Yaşar Üniversitesi Turizm Bölümü öğretim üyeleri tarafından BASİFED eğitim salonlarında verilecek olan dersler oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip. Bu içerikler; ağırlama kültürü, hizmet kalitesi ve müşteri deneyimi, profesyonel davranış biçimleri, serviste iletişim kuralları ve beden dili, mülakat teknikleri ve kendini doğru ifade etme yöntemleri, hijyen standartları, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir turizm, enerji/su verimliliği ve atık yönetimi, 18 saatlik temel mesleki İngilizce olacak” bilgilerini aktardı.

Eğitimlerin ardından başlayacak olan staj döneminde İŞKUR’un, stajyer kursiyerlere belirli bir maaş ve sigorta desteği sağlayarak projeyi finansal olarak destekleyeceğini dile getiren Güneş, “Ayrıca, kursiyerlerin otellerde çalışmaya başlamasıyla birlikte iş yerinde kendilerine rehberlik edecek birer mentör atanacak, böylece eğitimleri sahada da devam edecek. Başarıyla tamamlayan kursiyerlere Yaşar Üniversitesi onaylı katılım sertifikası takdim edilecek” diye konuştu.

Eğitimlere 30 ila 40 arasında kursiyer kabul edilmesinin ve bu kursiyerlerden asgari 10 kişiye kesin istihdam garantisi verilmesinin planlandığını söyleyen Güneş, “BASİFED'in girişimleriyle şimdiden 18 kişilik kesin istihdam garantisi sağlandı. Kursiyerlerin, istihdam edildikleri işletmelerde en az 1 yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Hilton Canopy 3 kişi, Mövenpick 3 kişi, Boyalık Otel 3 kişi, Ontur Otel 3 kişi olmak üzere, Astur Turizm İşletmeleri, üye İşletmelerin restoranları da güncel olarak istihdam taahhüdünde bulundular. Eğitime katılan ve süreç boyunca direnç gösteren tüm gençlerin bu proje vesilesiyle kalıcı iş sahibi olacağı öngörülüyor” dedi.

"Uzmanlaşın ve İzmir'de kalın"

Kariyer yolculuğunun başındaki gençlere seslenen Güneş, gençlerin hızlı zenginleşme hayalleri kurmak yerine öncelikle uzmanlaşmayı ve çok çalışmayı hedeflemelerini, adım adım ilerleyerek kendilerini yetiştirmelerini ve her şeyden önemlisi İzmir'de kalmalarını ve kente değer katmalarını tavsiye ederek, “İzmir'in geleceği, sanayinin yanı sıra özellikle yaratıcı endüstriler yani resim, heykel, tasarım, dijital dönüşüm ve yazılım gibi fiziki güç yerine beyin gücüyle çalışan, dünyayla entegre alanlar, turizm ve sağlık sektörlerinde yatıyor. Bu doğrultuda kentin sadece kendi gençlerini İzmir'de tutması yetmemeli, İstanbul, Ankara ve hatta yurt dışındaki nitelikli genç beyinlerin de İzmir'e çekilmesi hedeflenmeli” ifadelerini kullandı.