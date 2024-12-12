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Başkan Alemdar: Kentsel dönüşümü 3 başlıkta planlıyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1999 depreminden önce yapılan tüm binaları dönüşüme sokmak istediklerini belirterek, değişimin ilk olarak şehrin merkezinde başlayacağını ifade etti.

Haber Merkezi
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Başkan Alemdar: Kentsel dönüşümü 3 başlıkta planlıyoruz
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Kentsel dönüşümle ilgili şehrin hafızasının olduğunu hatırlatan Alemdar, geçmişe takılmak istemediklerini ve hedeflerinin deprem öncesi tüm binaları dönüştürmek olduğunu söyledi.

Dönüşümü sağlamak için 8 aydır çalıştıklarını da ifade eden Alemdar şu bilgileri verdi: “Ben de bu şehirde enkazlar arasında aylarca mücadele ettim. O gün bazı şeylere karşı çıkanlar şimdi yine karşı çıkıyorlar. Biz geçmişe takılmak istemiyoruz. Dün bitti, yarın meçhul, bugüne bakalım. Bugün biz şehrin yarınına nasıl ışık olabiliriz, buna bakalım. Hedefim bu şehirdeki deprem öncesindeki binaların tamamını dönüştürmek. Bu dönüşümü sağlamak için 8 aydır çalışıyoruz. Kentsel dönüşümü 3 başlıkta planlıyoruz. İlk olarak dirençli bir şehir oluşturmak istiyoruz. İkinci olarak sosyal bir şehir oluşturmak istiyoruz. Üçüncüsü de önümüzdeki süreçte 2050 hedeflerine sıfır emisyonuna ulaşabilmek için yeşil bir şehir oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir mesafe aldık. Yaptığımız toplantılarda kararlı net bir ifademiz olduğunu söylüyorum."

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