Başkan Altay: “6 ilçede 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencisine yüzme öğretiyoruz”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamayı amaçlayan çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin de önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte on binlerce öğrencinin yüzme öğrenmesine katkı sağladıklarını, projenin kapsamını her geçen gün genişlettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Proje’mize Meram, Karatay, Ereğli ve Karapınar’dan sonra Kulu ve Çumra ilçelerimizi de dahil ederek, bu dönem toplamda 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencimize yüzme eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde servislerle okullarından alınıp, eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor. Her bir öğrencimizin çanta, bone ve havlusu yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından hediye ediliyor. Planlaması okul ders saatleri içerisinde olan yüzme eğitimlerimiz, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkıda bulunuyor. Projede emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Proje kapsamında yüzme eğitimi alan öğrenciler de eğitimlerde çok eğlendiklerini belirtti. Öğrenciler, yüzmeyi öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın sağladığı imkanlar için teşekkür etti.