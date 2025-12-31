Başkan Altay, bakanlarla Konya’nın kültür, turizm ve spor projelerini görüştü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya projelerini görüşmek üzere Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’i ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Konya’nın kültürel mirasını koruma, turizm potansiyelini artırma ve gençlik ile spor alanlarında şehre kazandırılması planlanan yeni projeler hakkında bakanlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Altay, her iki görüşmenin de Konya adına oldukça verimli geçtiğini söyledi. Başkan Altay, “Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızla yaptığımız toplantıda Konya’mızın kültür ve turizm vizyonuna dair başlıkları değerlendirdik. Şehrimizin sahip olduğu manevi birikimin daha güçlü şekilde tanıtılmasına yönelik verdiği destekler için kendilerine teşekkür ediyorum. Konya’mızda gençlik ve spor alanında hayata geçireceğimiz çalışmalara verdiği destek ve ilgileri için Gençlik ve Spor Bakanımıza da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.