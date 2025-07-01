Başkan Altay duyurdu: Fidan ve fide desteği için başvurular başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım şehri Konya’da kırsal kalkınmayı sağlamak, üreticinin yaşadığı bölgede gelirini ve refah seviyesini artırmak amacıyla tarımsal desteğe büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 31 ilçede her sene yaptıkları destek başvurularını 2026 yılında da sürdüreceklerini kaydeden Başkan Altay, “2026 yılı için yüzde 75 hibe destekli; ayva, kestane, sumak, erik, Antep Fıstığı, Cennet Hurması, badem, ceviz, mercimek, Macar Fiği, aspir, nohut başvurularını 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında almaya başladık. Bu destekle başta zirai dondan etkilenen çiftçilerimiz olmak üzere tüm üreticimizin maliyet yükünü hafifletiyor bölgemizin tarımsal çeşitliliğini artırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım şehri Konya’da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçi hemşehrilerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Üreticiler destekleme için müracaat dilekçelerini Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebilirken, online olarak da yapabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine “konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.