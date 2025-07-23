Başkan Altay, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında basın mensuplarının toplum adına üstlendiği hayati rolü vurgulayarak, ilkeli ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekti.

Başkan Altay’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı şöyle:

“Basın, demokrasinin vazgeçilmez temel taşlarından biridir. Özgürlüklerin teminatı, milletimizin iradesinin aynası, kamuoyunun vicdanı olan basın mensuplarımız; bilgiye ulaşma hakkının en güçlü savunucularıdır. Kalemini hakikatin emrine veren, sesini milletin sesi yapan her gazeteci; medeniyet yürüyüşünde onurlu bir yer edinmiştir.

Günümüzde artık sadece gazetelerin sayfalarında değil; dijital dünyanın ekranlarında, sosyal medya mecralarında, her platformda basın mensuplarının emek ve gayretini görmekteyiz. Ancak değişmeyen tek husus, bu mesleğin omurgasını oluşturan doğru haber, tarafsız yorum, sağduyulu ve ilkeli duruştur. İşte bu değerler, milletimizin basına duyduğu güvenin temelidir.

Şehrimizin ve ülkemizin her konuda gelişimine kalemiyle, mikrofonuyla, objektifiyle katkı sunan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor; başta Konya basını olmak üzere görevini hakkıyla yapan tüm gazetecilerin ve medya mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum.”