Başkan Altay, İSO 500 ‘de yer alan Konyalı firmaları tebrik etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025’te Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmaları ve çalışanları tebrik etti.

Türkiye'nin sanayi alanında en prestijli değerlendirmelerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 2025 yılında Konya’dan 8 firmanın yer almasının şehrin üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm sanayicilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firmalarımız, Konya’mızın üretim gücünü, girişimcilik kabiliyetini ve sanayideki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği bulunan iş insanlarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı