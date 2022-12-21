Başkan Altay, Konya tarımı için 168 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı

Burcu SUNA



KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, 2018 yılından bu yana yaptıkları tarımsal destek ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarının 168 milyon lira olduğunu söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da Konyalı çiftçiye ve üreticiye desteğini sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşan vatandaşların gelirini artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak adına tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda 2022 yılında Konyalı çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Başkan Altay, meyve fidanından tohum desteğine, fideden tıbbi aromatik bitkilere, tarımsal makine ve ekipman desteğinden arı kovanına kadar birçok alanda üreticilere destek olduklarını, 2023 yılında da desteklerin devam edeceğini söyledi.

2018’den bu yana 73 milyon lira tarımsal destek, 95 milyon lira sulama yatırımı

Sadece 2022 yılında 18 milyon lira tutarında tarımsal destekleme yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, yine son bir yılda KOP desteğiyle 14 yeni küçük ölçekli sulama tesisi yaparak 30 milyon lira harcadıklarını kaydetti. Böylelikle 2022 yılında tarıma verdikleri desteğin 48 milyon olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2018-2022 dönemleri arasında 73 milyon liralık tarımsal desteklemede bulunduk. Yine bu süreçte KOP desteğiyle hayata geçirdiğimiz 62 küçük ölçekli sulama projesinin maliyeti 95 milyon lira. Böylelikle Konya tarımının kalkınması için toplam harcadığımız tutar 168 milyon lirayı buluyor. Hemşehrilerimizin yaşadıkları yerde gelirlerinin artırılması ve ilçelerimizin kalkınması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

2022 yılı tarımsal destekler

Konya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında fide ve fidan desteklemeleri kapsamında; 590 bin adet elma, adaçayı, aronya, asma, badem, ceviz, kekik, zeytin desteği yaparken; 350 ton Macar Fiği, korunga, yonca tohumu desteğinde bulundu. Büyükşehir, çiftçilerin ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekipman desteklemeleri kapsamında da bakliyat paketleme, katı gübre dağıtım, lavanta hasat, 2.5 ve 5 ton/saat kapasiteli selektörler, ambalaj paketleme, taş toplama, üzüm sıkma, yem ezme, yem kırma makinesi desteklemesi yaptı. Büyükşehir, 2022 hayvancılık desteklemesi kapsamında da binlerce arı kovanı, arılı kovan ve sıvat desteklemesinde bulundu.

Atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. Ayrıca, susuz tarımı özendirmek ve kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla bölgelere özel ürünlerin desteklemesi artırılıyor.

