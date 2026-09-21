Başkan Altay, New York’taki zirvede Türkiye’nin COP31 mesajını taşıdı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde düzenlenen “Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026”ya katıldı.

New York Civic Hall’da düzenlenen zirveye New York, Los Angeles, Tokyo, Barselona, Paris, Roma, Milano, Amsterdam, Helsinki ve Cakarta gibi farklı kıtalardan önemli şehirlerin belediye başkanları da katıldı.

Başkan Altay, bu önemli zirvede “Baskı Altındaki Bir Dünyada U20 Öncelikleri, Ortaklıklar ve İş Birliğinin Geleceği” temasıyla düzenlenen U20 Belediye Başkanları Genel Oturumunda dünya belediyelerine seslendi.

“Dünya kritik bir dönemden geçiyor”

Dünya’nın iklim krizlerinin ve küresel çatışmaların toplumlara yaşattığı büyük acılar yüzünden kritik bir dönemden geçtiğini aktaran Başkan Altay, “Bu gelişmeler, konut, gıda ve enerji maliyetlerini artırarak yerel ekonomileri zorluyor ve insanların temel hizmetlere erişimini güçleştiriyor. UCLG Başkanı ve COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi olarak şehirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini küresel iklim gündemine taşımak, yerel yönetimlerin karar süreçlerindeki etkisini artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyaya adalet ve insan onuru vurgusu yaptı

Başkan Altay, iklim kriziyle mücadelede çevresel sorumluluğun yanı sıra adaletin de esas alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Göç meselesini ele alırken çıkış noktamız her zaman insan onuru ve ortak insanlığımız olmalıdır. Yaşadığımız coğrafyada kentler, çatışmaların ve yerinden edilmenin ağır sonuçlarıyla her gün yüzleşmektedir. Buna rağmen ilk refleks gösteren yine yerel yönetimler oluyor; barınma imkânı sağlıyor, temel hizmetleri sunuyor ve insanların topluma uyum sağlaması için köprüler kuruyor. U20’den G20’ye taşıdığımız temel mesaj son derece açıktır: İnsanlara en yakın yönetim kademesi olan kentler; krizler karşısında inisiyatifi doğrudan ele alan, sahada ilk adımı atan ve çözümü bizzat üreten asıl güçtür. Bundan sonraki süreçte hakim kılmamız gereken anlayış, ayrışma yerine iş birliğini, yalnızlaşma yerine dayanışmayı, toplumlarımızı korumak için ortak sorumluluk bilincini hakim kılmalıyız. Yerel dinamikleri merkeze alan, kentlerin iradesine güvenen ve küresel çözümleri kentlerle birlikte hayata geçiren adil birçok taraflı düzeni hep birlikte inşa edeceğiz.”

Belediye başkanlarını Antalya’daki COP31’e davet etti

Başkan Altay, konuşmasının sonunda COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi sıfatıyla zirveye katılan dünya belediyelerini ve heyetleri, önümüzdeki Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’e (İklim Zirvesi) davet etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin ve ortak sorumluluğun önemine dikkat çeken Başkan Altay, dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren bu önemli buluşmanın, şehirlerin ve yerel yönetimlerin sesini daha güçlü duyuracağına olan inancını dile getirerek, tüm katılımcıları insanlığın ortak geleceği için Antalya’da buluşmaya ve iklim eylemini birlikte güçlendirmeye çağırdı.

“COP31’de dünyaya çok önemli mesajlar vereceğiz”

Oturumun sonunda zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta, dünyanın önemli şehirlerinden belediye başkanlarının bulunduğu Urban 20’de UCLG Başkanı olarak bir konuşma gerçekleştirdik. Hem belediyeler olarak birlikte yapmamız gereken konuları ele aldık hem de COP31 Yerel Yönetimler Elçisi olarak bütün belediye başkanlarımızı COP31 Antalya programına davet ettik. İklim değişikliği şehirlerimizin en önemli gündemi inşallah COP31’de tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceğiz” ifadelerini kullandı.