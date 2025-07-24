Başkan Altay tüm Türkiye’yi 10. Konya Bilim Festivali’ne davet etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Ankara Yolu’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi’ndeki buluşmanın ardından Başkan Altay basın mensuplarıyla birlikte Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Eskişehir’de devam eden orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden ve biri de Konyalı olan 10 vatandaşa Allah’tan rahmet diledi. Orman yangını riskinin en yüksek olduğu çok sıcak aylardan geçildiğini anımsatan Başkan Altay, tüm vatandaşları yangın konusunda hassasiyetli ve sorumlu davranmaya davet ederek dikkatli olunması konusunda uyardı.

Basın camiasının 24 temmuz gazeteciler ve basın bayramını kutladı

Başkan Altay, tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ederek, “Konya her manada öne çıkan bir şehir. Özellikle yerel basın konusunda ilkeli, tarafsız ve şehir gündemini takip eden bir medya yapısına sahibiz. Bunda basın emekçilerinin çok büyük katkısı var. Ben tüm basın çalışanlarımıza, gazete sahiplerimize, muhabirlerimize, emek veren tüm arkadaşlarımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya’nın bugün Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olmasının bir nedeni de yerel medyanın gücü ve Konya’yı tanıtmaktaki etkisi. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yaparak şehrimizi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapma gayretimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“Pelen bundan sonra Konya’mızın önemli markalarından birisi olacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan “Pelen” markasının Konya için yeni bir açılım olduğunu, burada özellikle kadın kooperatiflerinin kırsalda ürettikleri yöresel ürünlerin pazarlandığını dile getiren Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

“Konya’dan transit geçen ya da havaalanına gitmek için şehrimizde bu trafiği kullanan vatandaşlarımızın şehrimizin markalarından oluşan ürünleri rahatça bulabilecekleri, sevdiklerine hediye götürebilecekleri bir ortam oluşturmaya gayret ettik. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması konusunda çaba sarf ediyoruz. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. ‘Pelen’ de inşallah bundan sonra Konya’mızın önemli markalarından birisi olacak. Bu vesileyle Ankara yolu üzerinde Bilim Merkezi’nin hemen yanı başında bulunan ‘Pelen’ alanımızın tüm Konyalılar tarafından ziyaret edilmesini ve Konya’yı ziyaret için gelen arkadaşlarına, akrabalarına, eş ve dostlarına tavsiye edilmesini öneriyorum. İnşallah burada özellikle kırsalda üretilen ürünlerin satılmasıyla ilgili bir başlangıç yapmış oluyoruz.”

“Konya Bilim Merkezi sadece Konya’da yaşayanlar için değil, dışarıdan gelen vatandaşlarımız için bir çekim merkezi haline geldi”

Başkan Altay, TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’nin, 2014 yılında açıldığı günden itibaren 3 milyon 300 bin kişiye hizmet vermiş Türkiye’nin en önemli bilim merkezi olduğuna dikkati çekti.

Konya Bilim Merkezi’nin 120 bin metrekare açık alanı 26 bin metrekare kapalı alanıyla özellikle çocukların bilim ile tanışmaları ve gelecek vizyonu çizmeleri açısından çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Şu anda gördüğünüz gibi yaz aylarında kamplarımızla çocuklarımızın geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. Konya Bilim Merkezi sadece Konya’da yaşayan vatandaşlarımız için değil Konya’ya dışarıdan gelen vatandaşlarımız için bir çekim merkezi haline geldi. Bölgeden insanlar hafta sonlarını geçirmek, yaz tatillerini geçirmek ve yaz kamplarına katılmak için şehrimize geliyorlar. Özellikle transit geçenlerin de günübirlik şehrimize uğradıklarını ve Bilim Merkezi’nden faydalandıklarını görüyoruz” dedi.

“10. Bilim Festivalinde 200’den fazla stantta çocuklarımız için etkinlikler hazırladık”

Başkan Altay, ayrıca Bilim Merkezi’nin Türkiye’de kurulan diğer bilim merkezlerine mentörluk desteği verdiğine değinerek, “Burası adeta TÜBİTAK’ın desteği ile ana yapı haline geldi. İnşallah Bilim Merkezimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bugünlerde çok önemli bir hazırlık içerisindeyiz. Bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceğimiz Bilim Festivali’mizin hazırlıklarını yapmaya devam ediyoruz. 21-24 Ağustos tarihleri arasında Konya Bilim Festivali’ne tüm Konyalıları, bölgemizden ve ülkemizin her yerinden vatandaşları davet ediyoruz. Özellikle Bilim Festivalimiz; Karaman’dan, Aksaray’dan, Nevşehir’den, Niğde’den, Adana’dan, Mersin’den, Eskişehir’den ve Ankara’dan çok yoğun bir ziyaretçi alıyor. Bu kadar erken duyurmamızın nedenlerinden birisi de bu. Sizlerin vasıtasıyla Bilim Festivalimizin tarihini duyurarak insanların program yapmasını ve Konya’mızı ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. 200’den fazla stantta çocuklarımız için etkinlikler hazırladık. Özellikle Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) KAPSÜL ve Bilgehaneler başta olmak üzere toplamda yaklaşık 1.500 görevli arkadaşımız bu etkinlikte eşlik edecek. Bu yıl özellikle ışık gösterileri için de özel bir alan oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza Mili Teknoloji Hamlemizin geldiği noktayı gösterecek alanlar ayarlıyoruz”

Milli Teknoloji Hamlesi’nin geldiği noktayı da gösterecek stantların oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Savunma sanayimizin geldiği noktaya da hep birlikte şahitlik ediyoruz. Savunma sanayimizin önemli firmaları TÜBİTAK ile birlikte HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN içinde bulundurduğu stantlarla burada çocuklarımıza Mili Teknoloji Hamlemizin geldiği noktayı gösterecek alanlar ayarlıyoruz. Ayrıca kamu kurumlarımızın stantları olacak. İnşallah 10’uncu Bilim Festivali’nin Konya’ya, Konya Bilim Merkezi’ne ve Konyalılara yakışır bir şekilde icra edilmesi için tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Bir taraftan çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçirirken bir taraftan stantlarımızla öğretici etkinliklerle onların Bilim Merkeziyle tanışmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefinde Türkiye’nin teknoloji hamlesini gençlerimize, ziyaretçilerimize ve çocuklara anlatma imkanımız oluşacak. İnşallah 21-24 Ağustos tarihlerinde saat 16.00 - 23.00 arasında tüm misafirlerimizi Konya’ya bekliyoruz. Bu yıl İçişleri Bakanımızla birlikte özellikle yurt dışından ziyaretçi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah netleşince onunla ilgili bilgileri de paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Konya Bilim Merkezi sadece festival yapan bir alan değil, aynı zamanda Konya için yeni markalar oluşturan bir merkez”

Başkan Altay, Konya Bilim Merkezi’nin sadece festival yapan bir alan değil aynı zamanda Konya için yeni markalar oluşturan bir merkez olduğunu belirterek, “Özellikle Kapsül Teknoloji Platformumuz, desteklediğimiz öğrencilerin TEKNOFEST’te gösterdiği başarıyla adeta bir Türkiye markası haline geldi. Yine Sosyal İnovasyon Ajansı’mız da bu yapı içerisinde neşvünema bulmuş yapılardan. Amacımız geçmişinde olduğu gibi bir medreseler şehri, üniversiteler şehri olan Konya’mızın yeniden bilim ve teknoloji üssü haline gelmesini sağlamak. Bunun ana yapısı da Konya Bilim Merkezi ve etkinlikleri. Yaz ayındayız ve çocuklarımız burada astronomiden kimyaya, matematikten görsel sanatlara kadar birçok alanda eğitim görüyor. Bilim kamplarımız, astrofestlerimizle birlikte Konya’da gençlerimizi Türkiye Yüzyılı’na katkı sunacak gençler olarak yetiştirme gayretimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bilim Festivali’mizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle şehir dışından misafirlerimizi Konya’ya, Konya’nın güzelliklerini görmeye, Konya Bilim Merkezi’ne ve Bilim Festivali’mize bekliyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.