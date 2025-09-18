Başkan Altay: “Türkiye’de bu büyüklükte ilk yöntemi uyguluyoruz”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, köprülü kavşakta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

“Türkiye’de bu açıklıkla ve bu büyüklükle yapılmış ilk yöntemi deniyoruz”

Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda günün her saatinde çok ciddi bir yoğunluk oluştuğunu ve bu yoğunluğu gidermek adına önemli bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şu anda şantiyede kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Burada inşaatı hızlı yapmak adına yeni bir yöntem deniyoruz. Türkiye’de bu açıklıkla ve bu büyüklükle yapılmış ilk yöntemi deniyoruz. Çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geliyor, burada birleştiriyoruz ve basınç kuvvetiyle çalışacak bir sistem oluşturuyoruz. Amacımız en hızlı şekilde ve en şık şekilde şehrimizdeki bu sorunu gidermek. Ekipler yoğun bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyor. Yan yollar açarak trafikteki sorunu azaltmaya gayret ettik. İnşallah tamamlandığında şehrimizdeki trafik sıkıntılarından birisini gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Temel amacımız en hızlı şekilde, en güvenilir, en konforlu ulaşımı sağlayabilmek”

Yapılan çalışmanın tekniğiyle ilgili de bilgi paylaşan Başkan Altay, “Aslında burada tünel mantığıyla bir iş yapıyoruz. Gidiş-dönüş aksında hem araçlarımız için bir tünel oluşturuyoruz hem de bisiklet ve yaya yolları için tüneller oluşturuyoruz. Çelik bir tünelin içinden geçilecek bir sistem oluşuyor. Türkiye’de ilk kez denenen bir yapı. Burada temel amacımız en hızlı, en güvenilir, en konforlu ulaşımı sağlayabilmek. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Şehrimizin altyapısına önemli yatırımlar yapıyoruz”

Verilen rahatsızlıktan dolayı Konyalılardan anlayış bekleyen Başkan Altay, “Sabrettiğimizde sonu selamet olacak inşallah. Bu noktada günün her saatinde oluşan trafik yoğunluğu vatandaşlarımıza çok büyük bir bekleme ve trafik sıkışıklığı oluşturuyordu. Özellikle pik saatlerde yanlardan bağlantıyı trafik ekiplerimiz kapatmak zorunda kalıyor ve daha uzun mesafelere gidip İstanbul Yolu’na katılma durumu oluşuyordu. Köprülü kavşağı tamamladığımızda hem transit geçitler hem de yoncalardan bağlantılarla ilgili sorunlar çözülmüş olacak. Şehrimizin altyapısına önemli yatırımlar yapıyoruz. Bundan sonra da inşallah hem raylı sistem hatlarımızla hem de trafikte sıkıntı olan noktalarda bu tür müdahalelerle şehrimizin trafiğini rahatlatmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

