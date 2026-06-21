Başkan Aşgın, “Çorum’un başarısını dünya soruyor”

Çorum’un hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda dikkat çeken bir üretim merkezi haline geldiğini ifade eden Aşgın, “Dünyanın birçok noktasında Çorum’un nasıl bu başarıyı yakaladığı soruluyor. Özellikle sanayi ve savunma sanayindeki gelişimimizle bu ilgiyi görüyoruz” diye konuştu.

Tarımda güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Aşgın, “Türkiye’de rekolte bakımından ilk 3-5 il arasındayız. Çorum adeta bir tahıl ambarı, tarımda Süper Lig’deyiz” ifadelerini kullandı. Kentin kültür ve sanat alanındaki seviyesine de dikkat çeken Aşgın, “270 bin nüfuslu bir şehirde operayla başlayan toplantılar yapabiliyorsak, kültür ve sanatta da Süper Lig’deyiz. Medeniyet kodlarıyla güçlü bir şehiriz” dedi.

Çorum her alanda Süper Lig’dedir

Tarihi mirasa vurgu yapan Aşgın, “Tarihin ilk yazılı anlaşması bu topraklarda yapıldı. Medeniyetlerin beşiğinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Sanayi ve ticaretteki gelişimin iş dünyasının emeğiyle büyüdüğünü belirten Aşgın, “Küçük atölyelerden bugüne uzanan büyük bir sanayi hikâyesi var. Çorum her alanda Süper Lig’dedir” dedi. Çorum’un kalkınma yolculuğunun devam edeceğini belirten Başkan Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü;

“ Bize bu duyguyu, heyecanı yaşatan, küçük atölyelerden başlayıp heyecanıyla, azmiyle Anadolu insanının o gücünü nasıl bir sanayi yatırımına dönüşeceğini tüm dünyaya gösteren bütün iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Çorumlunun önünde, bundan sonra, kültürde, medeniyette, tarımda, sanayide, ticarette kimse duramayacak. Çünkü Çorumlular bunu hak ediyor. Çünkü Çorum'un insanı bunu hak ediyor. Çünkü Çorum'un iş dünyası, sivil toplum örgütleri, bu heyecanı, bunu hak ediyor. Nasıl ki Çorum geçmişte ilk imparatorluğun Anadolu'daki başkenti olmuşsa, kalkınmanın da, yerel kalkınmanın da, sürdürülebilir kalkınmanın da başkenti olmaya ve bu başarı hikayesini tüm dünyaya göstermeye devam edecektir”