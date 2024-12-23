Başkan Ataç Berlin’de Tepebaşı projelerini anlattı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Berlin ile İstanbul arasındaki kardeş şehir anlaşmasının 35’inci yıl dönümü dolayısıyla Berlin Belediye Binası’nda düzenlenen Kardeş Şehirler Buluşması’na katıldı. Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu (DTSV) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Ataç’ın yanı sıra DTSV Başkanı Özcan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Berlin Eyalet Başkanı Kai Wegner, Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Başkanı Clara Hermann, Spandau Belediye Başkanı Frank Bewig ve Tepebaşı’nın kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel katıldı.

Kardeş Şehirlerin Potansiyeli

Etkinlikte yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli oturumlar ve paneller düzenlendi. Türkiye ve Almanya’dan birçok yetkili, akademisyen ve yerel yönetim temsilcisinin katıldığı programda Başkan Ataç, “Kent Diplomasisi ve Kardeş Şehirler Türk-Alman Kardeş Şehirlerin Rolü ve Potansiyeli” adlı oturumda söz aldı.

Başkan Ataç sunumunda, “Tepebaşı ve Treptow Köpenick 2017’de kardeş şehir oldu. Bu ortaklık, sadece bir protokolden ibaret değil. İki şehir arasında kurulan bağ, kültürel alışverişin, ekonomik iş birliğinin ve dostluğun somut bir simgesi. Yıllardır süregelen ilişkilerimiz, her iki toplumun da birbirinden öğrenmesini, birbirine ilham vermesini ve ortak projelerle güçlenmesini sağlıyor. Geride bıraktığımız yıllarda, pek çok alanda önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde iki kültür arasındaki bağlar daha da güçlendi. Bugün, bu güçlü temeller üzerinde durarak geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Ortak projelerimizi genişletmek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni adımlar atmak ve gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir iş birliği modeli oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel ve verimli organizasyondan, misafirperverlikten ötürü Sayın Özcan Mutlu’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocuk Senfoni orkestrası projesi paylaşıldı

Başkan Ataç sunumunda ayrıca İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları ve Koroları, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Engelliler Montaj Atölyeleri, Gökkuşağı Kafe ve Altın Ayaklar gibi projeleri katılımcılar ile paylaştı. Başkan Ataç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Türk-Alman İşverenleri Birliği’ne de ziyarette bulunarak, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Sayın Remzi Kaplan ile bir araya geldi. Başkan Ataç’a Almanya programında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz eşlik etti.