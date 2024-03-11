Başkan Ataç’tan ‘İklim Dostu Kentler İstiyoruz’ kampanyasına destek

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirilen örnek projelerin yanı sıra iklim alanında gerçekleştirilen çalışmalara da destek vermeyi sürdürüyor. Genç iklim aktivistleri tarafından iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Türkiye’de, ‘İklim Dostu Kentler İstiyoruz’ talebiyle change.org adresinde imza kampanyası başlatıldı. Genç İklim Aktivistleri Baran Örnek ve Nil Ormanlı, Tepebaşı İklim Sözcüleri ile birlikte Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek kampanyayı imzalattı.

“Herkes elinden gelen önlemi alsın”

İklim kriziyle mücadele konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada Ataç, Tepebaşı Belediyesi tarafından bu alanda hayata geçirilen projeleri anlattı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Ataç, “Bu iklim krizi Tepebaşı Belediyemizin 2010’dan beri takip ettiği bir konu. Çünkü dünyada bugün en büyük tehlikelerden biri bu iklim krizi. Bunu bir anda değiştirmek kolay iş değil ama bazı önlemleri de almamız gerekiyor. Ben iklim dostu kentler için ilk imzamı zaten 2010 yılında atmıştım. Buradan bütün Eskişehir halkına ve Türkiye’ye seslenmek isterim. Bu işin şakası yok. Herkes bu konuda elinden gelen önlemlerini alsın ve destek versin ki daha yaşanılabilir Türkiye’de birlikte ömrümüzü geçirelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi olarak Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarımızı yüzde 40 azaltma hedefinin, 2050 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünün olduğu anımsattı.