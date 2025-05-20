Başkan Bozbey: “Teklifimiz kabul gördü, ama sendika engelledi”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki BURULAŞ’ın bağlı olduğu Demiryol–İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Bursa'da ulaşım hizmeti sunan BURULAŞ'ta çalışanlar, geçtiğimiz hafta aldıkları grev kararını bugün hayata geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ çalışanlarının büyük çoğunluğunun sundukları tekliften memnuniyet duyduğunu ancak sendikanın tavrını aşamadıklarını söyledi. Süreci bu noktaya sendikanın getirdiğini belirten Başkan Bozbey, “Bu saat itibariyle tüm çalışanlarımızın görevlerinin başına geçmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın akşam saatlerinde evlerine rahatlıkla dönebilmesini arzu ediyorum” dedi. Tüm yapıcı ve olumlu tavırlarına rağmen toplu iş sözleşmesinin grevle sonuçlanmasının herkesi üzdüğünü dile getiren Bozbey, “Hem Bursalılara hizmet götürmek hem de çalışanlarımızın refahını yükseltmek için çalışıyoruz. Böyle bir anlayışla teklifimizi yaptık. Aynı sendika Konya ve Ankara’daki anlaşmaları imzalamıştır. Biz o sözleşmelerin üzerinde bir teklifle çalışanlarımıza sahip çıktık ve destek verdik. Ancak sendika yönetimi grevi seçti” diye konuştu.

Grevin yasal hak olduğunu, ancak çalışanların da ‘Ben greve katılmıyorum. Belediyemizin ve BURULAŞ’ın verdiği teklifi olumlu buluyorum’ deme hakkının da bulunduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, aracının başına geçen ve alanda çalışan tüm işçilere teşekkür etti. Sendikanın asıl niyetini bilmediğini ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde aynı süreçte aynı sendikanın benzer tutumu sergilemesinin bir anlamı olması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, Konya’da daha düşük ücrete imza atan sendikanın bunun hesabını vermesi gerektiğini dile getirdi. Kamuoyunun da bu sendikayı bu şekilde değerlendirmesini isteyen Başkan Bozbey, “Bizim 13.800 civarında çalışanımız var. Hiçbiri birbirinden farklı değildir. Bizim için her biri değerlidir. Grevde olan birçok arkadaşımızın da görevinin başına dönmek istediğini biliyorum. Fakat şantaj ve tehditle o arkadaşlarımızın işine dönmesine engel oluyorlar” diye konuştu.

BursaRay’da yüzde 100’e yakın kapasiteyi yakaladıklarını, 18 körüklü ve 12 metrelik araçlar olmak üzere yaklaşık 125 aracın faaliyette olduğunu, ayrıca bin 500’e yakın halk otobüsünün çalıştığını kaydeden Mustafa Bozbey, sendikaya sundukları teklif hakkında da bilgi verdi. Başkan Bozbey, “1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL’dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL’dir. Bu rakamlar BURULAŞ’ın cebinden çıkan net maaşlardır. Bu ücretler işçimizin hakkıdır. Mali disiplinimizi düşünerek, bu ekonomik şartlara rağmen verdiğimiz iyi bir ücrettir. Birçok yerde bu ücreti çalışanlar alamamaktadır” diye konuştu.