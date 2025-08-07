Başkan Bozbey, “Ulaşımı rahatlatmak için trafik planlamasında kararlıyız”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın ulaşım sorunlarına bilimsel veriler ışığında kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Mudanya yolu üzerindeki dar boğazı ortadan kaldıracak önemli bir projeye start verdi. Mevcut durumda köprüde iki şeride düşen ve sıkışıklığa neden olan trafik akışı, inşa edilecek yeni köprüyle birlikte rahatlayacak. Proje kapsamında, Nilüfer Çayı üzerine 25 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğunda, Mudanya-Bursa istikametinde 5 şeritli yeni bir köprü inşa edilecek. Köprü, yol düzenlemeleriyle birlikte mevcut ağlara entegre edilecek. Mudanya’ya devam eden araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturularak trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Böylece bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde hafifleyecek.

10 ayda tamamlanacak

Temel atma töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentte artan araç sayısının yaşam kalitesini düşürmemesi için planlı adımlar attıklarını belirtti. “Sanayi Caddesi ile Bademli Kavşağı arasında kalan bu noktada ciddi bir trafik daralması yaşanıyor. Şimdi, bu sıkışıklığı gidermek için önemli bir adım atıyoruz. Köprümüzü ve yol düzenlemelerini 10 ay içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bademli’nin okul yoğunluğu yüksek bir bölge olduğunu hatırlatan Bozbey, bu nedenle özel araç kullanımının da arttığını belirtti. Planlamaların bu doğrultuda yapıldığını vurgulayan Başkan Bozbey, “Ulaşımı bilimsel verilerle ve mühendislik bakışıyla ele alıyoruz. Bugün burada attığımız adım, sadece bir köprü değil, aynı zamanda kentli hakkı ve güvenliği için yapılmış bir yatırımdır. Trafik kazalarının azalması, ulaşımın güvenli ve hızlı hale gelmesi bizim önceliğimizdir. Ulaşımı rahatlatmak için trafik planlamasında kararlıyız” ifadelerini kullandı.