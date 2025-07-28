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Başkan Bozbey, “Yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olması düşündürücü”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında yaşanan yangınla ilgili sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Harmancık’taki yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu açıklayan Başkan Bozbey, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını ifade etti.

Esra Özarfat
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Başkan Bozbey, “Yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olması düşündürücü”
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EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki heyet ile Harmancık ilçesine geçerek yangınla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa’nın yangınlarla boğuştuğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını, bir mahallenin de risk oluşması halinde boşaltılacağını belirtti.

Başkan Bozbey, “Yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olması düşündürücü” - Resim : 1

Harmancık ilçesindeki yangının rüzgarın etkisiyle 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bu durum bizleri endişelendiriyor. Bursa son yılların en büyük acısını yaşıyor. Doğal bir felaket yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sebebiyle çok fazla alanı kaybediyoruz. Yangının bir bölümü Harmancık’a doğru ilerlerken, bir bölümü Dursunbey’e doğru ilerliyor. Yangınla mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar el ele sürdürüyor. 245 civarında aracımız ve 550-600 civarındaki personelimizle alandayız. Ekiplerimiz 26 saattir alanda görevinin başında. Hem dağ bölgesinde hem de Gürsu-Kestel bölgesindeki yangınların söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Müdahale etmemize rağmen yangını durduramamanın üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, tahliye edilip geçiçi olarak Harmancik Kapalı Spor Salonu'na yerleştirilen vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle sakinlerinin konaklamaları için yurtlara alınacağını söyleyen Başkan Bozbey, tüm ihtiyaçların da hızlı bir şekilde karşılandığını dile getirdi.

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