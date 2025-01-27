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Başkan Bozbey'den Bursa için güç birliği çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türk Parlamenterler Birliği Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Bursa'nın güncel sorunları ve geleceğe yönelik vizyonu detaylı bir şekilde ele alındı.

Esra Özarfat
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Başkan Bozbey'den Bursa için güç birliği çağrısı
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EKONOMİ (BURSA) - Önceki dönemlerde görev yapmış bakan, milletvekillerinin yanı sıra halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bursa’yı temsil eden isimlerin katıldığı toplantıda Bursa için güç birliği mesajları verildi. Merkezi yönetim tarafından başlatılan ancak çeşitli nedenlerle yarım kalan veya henüz başlanamayan projelerin Bursalıların en önemli beklentileri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın 2050 vizyonuna ulaşmak adına stratejik planlama çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve bütçenin etkin kullanımının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bazı işletmelerin vergilerini Bursa dışında ödemesinin yarattığı gelir kaybına dikkat çeken Başkan Bozbey, işletmelere vergilerini Bursa'da ödeme çağrısını yineleyerek, bu vergilerin kentin altyapı ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanılacağını belirtti. Mustafa Bozbey, Bursa’nın daha yaşanabilir olması için dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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