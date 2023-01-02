Başkan Demir: “Samsun Türkiye’ye örnek olacak”

SAMSUN - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SBB TV YouTube kanalında Neşe Kadan’ın sunduğu ‘Söz Başkanda’ programına konuk oldu. Canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılındaki yatırımlarının değerlendirildiği programda Başkan Demir, “Bu şehir çok özel bir şehir. Bölgenin merkezi. Türkiye’nin geleceğinde damgası olan bir şehir. Bundan sonrada damgası artarak devam edecek bir şehir. Marinasıyla, Cumhuriyet Meydanıyla, Gülsan’daki projesiyle, kitap kafeyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, yeni nesil kütüphane projesiyle, otoparklarıyla, saathane, subaşı tarihi dönüşümüyle, toybelen modern sanayi sitesiyle, ilçe transfer merkeziyle, elektrikli otobüsleriyle, yeni alanlarıyla, mavi bayraklı plajlarıyla, karbon salınımını sıfırlamış bir şehir olarak hep isminden söz ettirecek” diyerek, “Biz bu şehri önemsiyoruz. Türkiye’ye örnek olacak geleceğin şehrini kuruyoruz. Tüm çalışmalarımızın hedefinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, Samsun’u daha iyi hale getirmek var. Odağımız insan, gayretimiz, hedefimiz net” dedi.

2024’e yol sorunu olmadan gireceğiz

Yol yapım çalışmaları noktasında da Büyükşehir Belediyesi’nin çok yoğun mesai yaptığına dikkat çeken Başkan Demir, “Yol sorunu olmayan mahalle kalmayacak hedefiyle çıktığımız yolda 904 kilometresi 2022 yılında olmak üzere 3.5 yılda 3 bin 695 kilometre yol yaptık. Kalan 900 kilometreyi ise 2023 yılında bitireceğiz. Söz verdiğimiz gibi yol sorunu ola mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Musluğundan su akmayan vatandaşımız kalmayacak

SASKİ ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Demir, “Biz göreve geldiğimizde 400 mahallenin içme suyu sorunu vardı. 316 mahallenin içme suyu sorununu çözdük. 17 ilçede 500 milyon 400 bin 829 TL değerinde içme suyu yatırımına imza attık. Arıtma tesisleri inşa ettik. Sadece 2022 yılında 243 milyon 646 bin 53 TL’lik içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. 470 kilometre içme suyu hattı döşeyerek 57 mahalleyi içme suyuna kavuşturduk. Kalan mahallelerimizin su sorununu da 2023 yılı içinde çözeceğiz” diyerek şunları söyledi: “Altyapı noktasında da yapılamaz denilenleri yaptık. 3,5 yılda tam 213 milyona yakın altyapı yatırımı gerçekleştirdik. 2022’de ise bu rakam 133 milyona yakın. Atık su ve yağmur suyu noktasında da 7/24 mesaimizi sürdürdük. Sadece 2022 yılında 96.4 kilometre kanalizasyon hattı, 12.8 kilometre de yağmur suyu hattı döşedik. Biz bu şehrin insanına her alanda hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.”