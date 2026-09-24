Başkan Demir,” Zonguldak’ın geleceğini planlıyoruz”

ZTSO Meclis ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen saha ziyaretinde projeleri değerlendiren Demir, “Üyelerimizin bizlere duyduğu güven ve verdiği destekle hayalden gerçeğe dönüştürdüğümüz, her biri Zonguldak’ın geleceğine atılmış güçlü, kalıcı ve stratejik birer imza niteliğindeki vizyon projelerimizi Meclis ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde incelemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Projelerin Zonguldak ekonomisinin farklı ihtiyaçlarına cevap verdiğini ifade eden Demir, Girişim Sanayi Sitesi’nin imalat sektörünün planlı alanlarda gelişmesine katkı sağladığını, Sera Organize Tarım Bölgesi’nin ise üretim ve istihdam oluştururken doğrudan ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Demir, “Dekozon, mobilya sektörümüzün kümelenmesine ve markalaşmasına hizmet edecek. Bürokratik süreçleri devam eden Serbest Bölge Proje Alanımız ise Zonguldak’ın küresel ticaret kapasitesini geliştirecek önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

TSO’nun çalışmalarını yalnızca yatırım projeleri olarak değerlendirmediğini vurgulayan Demir, “Biz bu çalışmalara yalnızca birer yatırım projesi olarak bakmıyoruz. Bunların tamamını Zonguldak’ın ekonomik yapısının dönüşümünün parçaları olarak görüyoruz. Üretim kapasitemizi artırmak, sektörel çeşitliliği sağlamak, nitelikli istihdam oluşturmak, ihracatı geliştirmek ve yeşil dönüşüme uyum sağlamak için uzun vadeli bir perspektifle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Somut sonuçlarını görmeye başladık

Özellikle Sera Organize Tarım Bölgesi’nde üretimin başlaması ve Zonguldak’ta üretilen ürünlerin Avrupa pazarlarına ulaşmasının önemine dikkat çeken Demir, bunun ortaya koydukları vizyonun somut sonuçlarından biri olduğunu söyledi. Demir, “Özellikle Sera OTB’de üretimin başlaması ve Zonguldak’ta üretilen ürünlerin Avrupa pazarlarına ulaşması, ortaya koyduğumuz vizyonun somut sonuçlarını görmemiz açısından son derece kıymetlidir. Aynı şekilde Girişim Sanayi Sitesi’nin üretime geçmesi ve Dekozon projemizin tamamlanma aşamasına gelmesi de bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır” dedi.

Projelerin ortaya çıkmasında kamu kurumları, oda organları, paydaşlar ve girişimcilerin katkısına dikkat çeken Demir, “Fikirden üretime, projeden ihracata uzanan bu süreçte emeği geçen tüm oda organlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, paydaşlarımıza ve vizyoner girişimcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zonguldak’ın ekonomik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Demir, “Zonguldak’ın üretimine, istihdamına, sanayisine ve ihracatına güç katacak projelerimizi ilk günkü heyecanımız ve kararlılığımızla sürdürmeye; şehrimizi hep birlikte büyütmeye, geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.