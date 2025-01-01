Başkan Görgel: “2025 Kahramanmaraş İçin Yatırım Yılı Olacak”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

2024 yılı içerisinde şehir genelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğini, 2025’te de çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Başkan Fırat Görgel, “2025, Kahramanmaraş için yatırım yılı olacak. Devam eden projelerimizin yanı sıra altyapı, ulaşım, spor, eğitim ve kültür sanat alanında şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni yatırımlarla Kahramanmaraş’ı çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geride kalan 8 aylık süreci değerlendirdi. Başkan Fırat Görgel, 2024 yılında hayata geçirilen çalışmalardan bahsederek 2025’te de çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden bu yana şehrimizi her alanda kalkındırmak, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve yeni Kahramanmaraş’ın temellerini sağlam bir şekilde atmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2024 yılı önemli çalışmaları hayata geçirdiğimiz ve yeni yatırımlarımızın projelerini hazırladığımız bir yıl oldu. İnşallah Kahramanmaraş, sadece bugünü değil, geleceği hedefleyen bir vizyonuyla büyümeye devam edecek” cümlelerini kaydetti.

“Hayatın Her Alanına Dokunmaya Devam Ettik”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Bu süreçte altyapıdan üstyapıya, eğitimden sosyal desteklere kadar pek çok alanda büyük adımlar attık. 2024 yılı boyunca kırsaldan şehir merkezine kadar her bölgemize eşit bir yaklaşımla hizmet götürdük. Altyapı ve ulaşım projelerinden yeşil alanların artırılmasına, kültürel etkinliklerden sosyal desteklere kadar hayatın her alanına dokunmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

“2025 Kahramanmaraş’ın Şahlanış Yılı Olacak”

2025 yılında da yatırımların artarak devam edeceğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Yeni yıla girerken, 2025 yılına dair büyük bir heyecan ve umut taşıyoruz. 2025, Kahramanmaraş için şahlanış yılı olacak. Devam eden projelerimiz, şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni yatırımlarla taçlanacak. Kalıcı konutların ve iş yerlerinin inşası tamamlanırken; modern ulaşım, çevreci enerji kaynakları ve vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetler daha da artacak. Bizler daima vatandaşlarımızın yanında olmaya, sorunları çözmeye ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

“2025’te Daha Güçlü Kahramanmaraş”

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Görgel, “2024’te hep birlikte nice güzel işler başardık. 2025 yılına, vatandaşlarımızın desteğiyle daha güçlü bir Kahramanmaraş hedefiyle giriyoruz. İnşallah yeni yılda da el ele vererek şehrimizi büyütmeye, güzelleştirmeye ve daha yaşanabilir

hale getirmeye devam edeceğiz. Yeni yılın, ülkemize, şehrimize ve tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Birlikte, daha güçlü, daha dirençli ve yaşanabilir Kahramanmaraş hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.